Gerul afectează mersul trenurilor. Anunțul CFR privind măsurile speciale luate de operatorul infrastructurii feroviare

Data publicării:
iarna cale ferata cfr cai ferate trenuri ger frig zapada
Foto: Profimedia

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare care pot genera întârzieri ale trenurilor.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează călătorii că, în perioada 17–21 ianuarie, circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii de iarnă, pe fondul unei avertizări de vreme deosebit de rece, valabilă la nivel naţional. Temperaturile minime prognozate vor coborî frecvent între –20 şi –10 grade Celsius, cu menţinerea unui regim de ger persistent în toate regiunile ţării, anunţă CFR Infrastructură.

Sursa citată precizează că, în aceste condiţii de ger extrem, personalul de specialitate al CFR S.A. acţionează cu prioritate pentru monitorizarea permanentă a stării şinei, întrucât temperaturile extrem de scăzute cauzează contracţia oţelului, fenomen care poate genera tensiuni mecanice sau fisuri.

„Echipele de întreţinere verifică în mod constant integritatea căii de rulare pentru a asigura circulaţia în deplină siguranţă”, explică reprezentanţiei companiei.

Potrivit acestora, pentru funcţionarea macazurilor, sunt activate sistemele de încălzire cu scopul de a preveni blocarea schimbătoarelor de cale şi pentru a asigura dirijarea corespunzătoare a trenurilor în staţii şi noduri feroviare.

De asemenea, lucrătorii CFR au în vedere protecţia liniei de contact, aşa încât supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică, vântul prognozat în sud-est putând accentua efectele frigului asupra echipamentelor.

CFR îi avertizează, totuşi, pe călători că, deşi echipele companiei fac „toate eforturile” pentru menţinerea graficului de circulaţie, gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau necesitatea aplicării unor măsuri de siguranţă suplimentare care pot genera întârzieri.

În acest context, CFR le recomandă cetăţenilor ca, înainte să îşi planifice călătoriile, să verifice informaţiile actualizate pe platforma oficială Mersul Trenurilor, pe site-urile operatorilor feroviari sau direct în staţii.

