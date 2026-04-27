„Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă”, a fost replica fostului ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Şerban, întrebat de ce a luat măsura majorării preţului biletelor de metrou la finalul mandatului. El a spus că este ghinionul său, explicând că nu avea cum să nu semneze documentul, după ce acesta „a parcurs toţi paşii în cadrul Ministerului”.

„Acel ordin a ajuns la mapă, era o chestie penibilă sau un joc politic, nu ştiu cum să-l cataloghez, să las să semneze următorul, că eu oricum plec. Nu! A ajuns acel ordin, trebuia semnat, l-am semnat pur şi simplu. Mi-aş fi dorit să nu ajungem în aceats situaţie, să trebuiască să creştem acele preţuri la Metrorex, dar să să ştiţi că a fost asumat, după toate discuţiile cu premierul, încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului, a fost chiar o condiţie inclusă în planul de redresare al companiei Metrorex”, a explicat ministrul demisionar al Transporturilor.

Şerban consideră că Metrorex este „subfinanţat”, în condiţiile majorărilor tarifelor la energia electrică, arătând că, dacă ar fi avut subvenţii din partea Guvernului, nu s-ar fi ajuns la majorarea preţurilor.

„Totul se putea rezolva cu subvenţie de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată, şi anul trecut şi anul acesta cu atât mai mult, la nivelul nevoilor companiei”, a subliniat fostul ministrul.

El a anunțat că a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru că, în opinia sa, compania are „cheltuieli nejustificate”.

