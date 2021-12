Grindeanu, despre greva de la CFR: Să respecte legea. Dacă mărim cu 10% salariile, impactul ar fi de 1 miliard. Nu există resurse

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat, luni, despre greva spontană de la CFR, că greviștii trebuie să respecte legea și că a avut și va avea discuții în continuare cu managerii companiilor și cu liderii de sindicat. Grindeanu spune că dacă salariile ar fi majorate cu 10% impactul ar fi de 1 miliarde de lei, bani care nu există.

„Am avut întâlniri cu managerii companiilor din CFR. După ședința de guvern o să am întâlniri și cu ei și cu lideri de sindicat. Vreau să fiu foarte clar. Mă aflu în situația următoare: niște domni înaintea mea au promis foarte multe lucruri. Au promis că va intra în vigoare statul feroviarilor, au promis liderilor sindicali că li se vor majora salariile și că anumite facilități vor fi puse în practică din ianuarie. Totodată, tot acea guvernare spunea că infrastructura feroviară trebuie să dispară sau să fie tratată la „și altele”. Managerilor le-am spus o realitate și nu vrea să fiu acuzat că am făcut promisiuni de care să nu țin cont. Realitatea este o realitate economică neplăcută sau nesustenabilă economic pe CFR Marfă sau CFR Călători. De asemenea, statul român s-a angajat prin PNRR să eficientizeze aceste companii. Sunt angajamentele statului pe care trebuie să le îndeplinim pe parcursul anului 2022. Sunt dispus la dialog, dar voi avea ca și coordonate de bază două lucruri: sustenabilitatea economic și jaloanele pe care trebuie să le îndeplinim. Împreună și cu managerii și cu liderii de sindicat să găsim soluții astfel încât veniturile să crească, dar să fie susținute economic”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturile spune că va căuta soluții și că a discutat cu ministrul Finanțelor ca de anul viitor să fie plafonat prețul la energie pentru companiile feroviare unde statul este acționar, astfel încât să fie acoperite pierderile, iar banii să meargă către majorările salariale.

„Am avut discuții și cu ceilalți colegi din guvern, și discuțiile au fost pozitive, o să vedem dacă în ianuarie o să putem să discutăm despre o anumită plafonare a prețurilor la energie către beneficiari de tipul CFR, care sunt tot de stat. Aceste lucruri urmează să le detaliem în ianuarie, februarie, pentru a acoperi din pierderi”, a declarat acesta.

Grindeanu le transmite greviștilor să respecte legea și spune că nu sunt bani pentru majorări salariale.

„Trebuie să se respecte legea. Este o grevă și aș face apel să se respecte cadrul legal. Este o grevă spontană, nu a fost anunțată. Eu sunt dispus cu pixul în mână, cu bugetele în mână, să găsim soluții sustenabile economic. Nu am nici cea mai mică ezitare să aprob măriri de salarii. Îmi doresc să găsesc soluția, dar să știți că CFR a fost privit ca ruda săracă în transporturi în acești ani. Are nevoie de investiții masive. În fiecare zi avem evenimente, întârzieri, ăsta este efectul a 30 de ani de neinvestit în domeniul feroviar. Vorbim de companii care sunt într-o situație dificilă din punct de vedere economic. (...) Dacă am mări cu 10% salariile în acest moment, să spunem cu inflația, impactul este de peste un miliard. Aceste resurse nu există. Pe statutul feroviarilor majorările sunt de 40%”, spune ministrul.

Reacția vine după ce, luni dimineață, angajații CFR care se ocupă cu repararea locomotivelor au întrerupt lucrul. Greva spontană a fost declanșată în București, Brașov, Sighetul Marmației, Cluj, Arad, Craiova.

Între timp, mai multe trenuri nu au mai plecat din gări. Angajații de la CFR Infrastructură s-au alăturat protestului.

Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, a explicat la Digi24 care sunt motivele care îi nemulțumesc pe angajații CFR.

El a spus că oamenii sunt nemulțumiți că le sunt înghețate salariile și că nu mai au bani pentru cheltuielile de zi cu zi.

Editor : Robert Kiss