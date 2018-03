Gropi de 3 metri lățime în Vama Albița. „În Moldova e drumul cu mult mai bun”

Ieşirea din România, pe la Vama Albiţa, cea mai mare din estul ţării, este plină de gropi pentru că drumul nu a mai fost modernizat de mai bine de 20 de ani. Situaţia cea mai gravă este pe porţiunea care aparţine Ministerului Finanţelor iar reparaţiile depind de aprobarea unei suplimentări a bugetului ANAF Iaşi.

„Pe o distanţă de aproape un kilometru, ieşirea din România destinată tirurilor este complet distrusă. Drumul este acoperit de gropi, chiar şi trei metri lăţime. Sunt atât de mari, încât cu greu pot fi ocolite”, relatează Carmen Ciocan, jurnalist Digi24.

Drumul a fost reparat ultima dată în 1996. De la un an la altul, situaţia s-a agravat, iar transportatorii par resemnaţi. Numai anul trecut, prin zona destinată traficului greu au ieşit din România peste 22 de mii de tiruri.

- Dezastru! Mi se pare ca în prima zi de examen, la şcoala auto. Îţi faci cruce şi, la urmă, te gândeşti pe ieşire dacă nu ai rămas cu o punte sau dacă nu au vreun pneu spart la cât sunt de ascuţite pietrele.

- Fugi de o groapă şi dai peste alta.

Nici în zona destinată maşinilor, lucrurile nu stau mai bine. Anul trecut, peste 94.000 de autoturisme, microbuze şi autocare au trecut graniţa în România prin vama Albiţa.

- Numai ce am căzut într-o groapă! Nu se vedea, era plină cu apă şi am căzut în groapă. Ne-am dat jos să ne uităm. Mi se pare că s-a îndoit janta. OUT 00.03.51.00

- Este foarte rău. Ne pare rău că în Moldova e drumul cu mult mai bun decât vama în România. E ruşinos pentru Uniunea Europeană aşa un drum păcătos, cum este aici.

O parte din căile de acces din Vama Albiţa ţin de Ministerul de Finanţe, iar cealaltă parte de Drumurile Naţionale. Probleme mai mari sunt la drumurile Finanţelor, motiv pentru care autorităţile din Iaşi şi Vaslui au trimis memorii către Minister încă din vara anului 2017.

„Aceste lucrări curente de reparaţie întreţinere, dacă vom primi prevederea bugetară aprobată, sperăm ca, undeva pe la jumătatea lunii mai, să începem lucrările de reparaţii la partea carosabilă”, declară Marian Bosianu, directorul ANAF Iaşi.

Cât despre lucrările de modernizare, un contract va fi semnat cel mai devreme la sfârşitul acestui an. Zilnic, peste 2000 de oameni tranzitează vama Albiţa.