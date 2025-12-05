Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Despăgubiri de peste 2,2 milioane lei

Guvernul României a avizat în ședința de vineri, 5 decembrie, declanșarea procedurilor de expropriere pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, pe sectorul Boița-Avrig, potrivit anunțului făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Peste 1.900 de imobile urmează să fie expropriate, iar valoarea totală estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din fonduri externe nerambursabile.

Decizia vine în contextul accelerării proiectelor de infrastructură rutieră, având ca obiectiv realizarea conexiunii rutiere dintre Sibiu și Brașov, considerată una dintre axele strategice ale rețelei de transport din centrul țării.

„Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. În cadrul şedinţei de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenţia COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internaţională, admiterea tehnică a materialului rulant şi siguranţa circulaţiei, aliniind România la cele mai noi standarde europene şi mondiale”, a transmis ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, într-o postare pe Facebook.

Fonduri suplimentare și pentru Orăştie-Sibiu

Pe lângă aprobarea exproprierilor pentru Sibiu-Făgăraș, Guvernul a decis și suplimentarea fondurilor pentru lucrările de pe Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul Sălişte. Măsura vine în contextul în care autoritățile încearcă să finalizeze procedurile de despăgubire și să deblocheze proiectele rutiere din zonă.

„Au fost relocate şi majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor şi deblocarea lucrărilor”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Deciziile de astăzi sunt prezentate ca parte dintr-un plan mai larg de accelerare a marilor proiecte de infrastructură și alinierea sistemului național de transport la standardele europene. Autoritățile speră ca odată cu finalizarea acestor proceduri, lucrările efective la tronsoanele vizate să poată avansa fără întârzieri majore.

Editor : A.D.