Live TV

Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Despăgubiri de peste 2,2 milioane lei

Data actualizării: Data publicării:
ciprian serban
Ciprian Șerban. Inquam Photos / George Călin

Guvernul României a avizat în ședința de vineri, 5 decembrie, declanșarea procedurilor de expropriere pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, pe sectorul Boița-Avrig, potrivit anunțului făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Peste 1.900 de imobile urmează să fie expropriate, iar valoarea totală estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din fonduri externe nerambursabile.

Decizia vine în contextul accelerării proiectelor de infrastructură rutieră, având ca obiectiv realizarea conexiunii rutiere dintre Sibiu și Brașov, considerată una dintre axele strategice ale rețelei de transport din centrul țării.

„Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. În cadrul şedinţei de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenţia COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internaţională, admiterea tehnică a materialului rulant şi siguranţa circulaţiei, aliniind România la cele mai noi standarde europene şi mondiale”, a transmis ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fonduri suplimentare și pentru Orăştie-Sibiu

Pe lângă aprobarea exproprierilor pentru Sibiu-Făgăraș, Guvernul a decis și suplimentarea fondurilor pentru lucrările de pe Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul Sălişte. Măsura vine în contextul în care autoritățile încearcă să finalizeze procedurile de despăgubire și să deblocheze proiectele rutiere din zonă.

„Au fost relocate şi majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor şi deblocarea lucrărilor”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Deciziile de astăzi sunt prezentate ca parte dintr-un plan mai larg de accelerare a marilor proiecte de infrastructură și alinierea sistemului național de transport la standardele europene. Autoritățile speră ca odată cu finalizarea acestor proceduri, lucrările efective la tronsoanele vizate să poată avansa fără întârzieri majore.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
3
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
4
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada a1 cisterna in flacari
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București
autostrada A3
După mai bine de un deceniu de blocaje, apar primii kilometri de asfalt pe A3 în Bihor. Imagini de pe șantierul autostrăzii
spatiu servicii pe a1
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei
A3 – A7 autostrada Muntenia și Moldova
Premieră de 1 Decembrie. Directorul CNAIR: „Pentru prima dată, regiunile istorice sunt unite prin drumuri de mare viteză”
BUCURESTI - FOOD EXPO - 28 SEP 2023
Guvernul a adoptat Strategia pentru produsele agroalimentare românești. Ce se schimbă pentru producători și consumatori
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: „Măsurile...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre vinovații crizei din Prahova: „Trebuie să ai și...
Ultimele știri
O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul
Opoziția vrea căderea Guvernului. Bolojan: „Moțiunea de cenzură va testa soliditatea Coaliției”
Șapte cluburi din SuperLiga României au semnat petiția către Nicușor Dan: „Pașaportul devine criteriu de selecție”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cât de departe de centrală trebuie pus termostatul: distanța optimă care îți reduce factura la încălzire
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"STOP!" Nicușor Dan are petiția pe masă
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith, revoltați după procesul de 3 milioane $ intentat de un fost asociat: „Se...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă