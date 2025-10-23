Live TV

Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri peste Dunăre. Critici din partea vicepremierului de la Sofia

Data publicării:
Podul peste Dunăre de la Ruse
Podul peste Dunăre de la Ruse. Foto: Shutterstock

Viceprim-ministrul şi ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivităţii infrastructurii de-a lungul Dunării. În timpul unei vizite la Ruse , el a declarat că autorităţile române obstrucţionează construirea de noi poduri şi crearea de noi conexiuni cu feribotul, notează presa bulgară.

Potrivit lui Karadjov, în pofida eforturilor active a Bulgariei şi a Comisiei Europene, România este reticentă în a extinde conectivitatea dincolo de punctul unic Ruse - Giurgiu.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este evident că există o dorinţă din partea României de a lăsa un singur punct - Ruse - Giurgiu. Nici măcar nu sunt pregătiţi să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcţii, ci pur şi simplu despre un acord pe hârtie”, a subliniat Karadjov, citat de dunavmost.com.

El a adăugat că procedurile pentru cel de-al treilea pod de lângă Ruse au fost amânate ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează.

Ministrul a subliniat că linia de feribot Ruse - Giurgiu ar putea gestiona până la 25% din traficul podului, dar există o lipsă de cooperare şi în acest sens.

Guvernul de la Bucureşti anunţa, în luna septembrie, că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, joi, o discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere, în acest scop, urmând să fie creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport şi pe îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre.

„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere”, anunţa Executivul într-un comunicat.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa...
N15 OLANESTI GAZE-TEL DIR_VO_00130
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la...
Ultimele știri
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pod calafat vidin
România şi Bulgaria au bătut palma pentru construcţia a două noi poduri peste Dunăre
pod calafat vidin-1
Agricultorii bulgari amenință că blochează podurile peste Dunăre
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...