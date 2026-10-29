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Horațiu Cosma critică decizia autorităților: „O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km”

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Horațiu Cosma. Foto: Arhivă personală
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Din articol
Abundență de decizii proaste

Fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma (USR) critică decizia autorităţilor de a închide un tronson din autostrada A10 Sebeş-Turda, pe o lungime de peste 17 kilometri, pentru realizarea unor lucrări de intervenţie în regim de urgenţă.

Decizia CNAIR de a închide autostrada A10 pe calea 1, pe sensul Sebeş–Turda, pe sectorul cuprins între km 52+800 (Nodul Rutier Unirea) şi km 70+000 (Nodul Rutier Turda) este criticată de fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma.

„O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km. PSD şi Cristian Pistol au închis autostrada Sebeş - Turda pe sensul spre Turda şi au trimis mii de maşini pe 20 km de drum naţional paralel, aglomerat şi periculos. Rezultatul? Ambuteiaje kilometrice prin localităţile de pe traseu. Am spus-o foarte clar: exista o alternativă. Devierea traficului pe doar 2,5 km de autostradă, pe un singur fir, cu circulaţie în ambele sensuri, cât timp se remedia problema de pe sensul închis. O soluţie folosită în lumea civilizată, care ar fi păstrat toate maşinile pe autostradă. Domnul Pistol a ignorat toate argumentele. Închiderea autostrăzilor pare să devină marca lui personală. Iar ministrul «Momoa» îl aplaudă încântat”, scrie, joi, Horaţiu Cosma pe reţelele de socializare.

Abundență de decizii proaste

Fostul oficial guvernamental afirmă că „abundenţa” promisă de PSD este „o abundenţă de decizii proaste, de nervi şi de timp pierdut pentru românii care vor doar să ajungă la destinaţie”.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj a anunţat că începând de miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:00, se închide circulaţia rutieră pe sensul Sebeş–Turda al A10, între nodul rutier Unirea şi nodul rutier Turda.

„Instituirea restricţiilor de circulaţie este determinată de necesitatea executării unor lucrări de intervenţie în regim de urgenţă, în zona km 66+350, pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier şi restabilirea condiţiilor de exploatare în siguranţă a sectorului de autostradă. Pe durata instituirii restricţiilor, traficul rutier aferent sectorului închis (Calea 1, sensul Sebeş-Turda, între Nodul Rutier Unirea şi Nodul Rutier Turda) va fi deviat pe următoarea rută alternativă, conform avizului emis: A10 Sebeş, km 52+800 → Nodul Rutier Unirea → DN 1, km 421+750 → DN 1, Inoc, Unirea → DN 1, km 440+800 – Nodul Rutier Turda”, au anunţat reprezentanţii companiei de drumuri.

Editor : Sebastian Eduard

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