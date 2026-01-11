Live TV

Imagini spectaculoase: Săpături în versant pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Lucrările continuă în ciuda vremii severe

Imagini spectaculoase de pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești au fost publicate de șeful CNAIR, Cristian Pistol. Se lucrează la foc automat pe secțiunea montană. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a autostrăzii continuă fără întrerupere, anunță șeful CNAIR. Se fac săpături în versant, iar acum se pregătesc operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1): continuă lucrările pe secțiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere. Strategia noastră de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate”, a scris Pistol pe Facebook.

„La tunelul Robești (900 m) lucrările avansează. Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă”, a precizat el.

Pistol a mai spus că se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.

„Fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice. Au fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiții optime, nefiind expuse înghețului în fazele critice de execuție”, a spus șeful CNAIR.

„Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract. Stadiul fizic a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 km.

Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției.

Această investiție de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate. Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a mai scris Pistol.

