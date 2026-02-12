Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj

Încă 10 kilometri de cale ferată simplă au fost daţi în exploatare, joi, pe lângă cei 20 deja realizaţi de antreprenorul spaniol FCC Construccion, pe Lotul 2 din cadrul proiectului ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad” care se realizează cu bani europeni, din PNRR.

”Începând cu data de 12 februarie 2026, ora 20:00, se deschide circulaţia feroviară pe un nou tronson modernizat în zona Staţiei Topolovăţ, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara. Investiţia face parte din obiectivul «Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad, Lot 2 Lugoj – Timişoara Est», proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), proiect strategic pentru modernizarea infrastructurii feroviare şi creşterea performanţei operaţionale“, transmit reprezentanţii Companiei Naţionale de Căi Ferate.



Sunt deschise circulaţiei următoarele segmente, însumând aproximativ 10 kilometri: Firul II de circulaţie, între km 537+725 – km 538+330 (zona Semnal X Topolovăţ) şi km 541+194 (zona Semnal Y Topolovăţ) – km 545+745; Liniile 3 şi 4 din Staţia Topolovăţ, inclusiv racordările provizorii între km 537+508 – km 537+725 şi km 545+745 – km 545+870.



Potrivit CFR, s-au realizat reconstrucţia terasamentelor, prin lucrări de decapare, săpături la cote proiectate şi realizarea umpluturilor din materiale stabilizate; consolidarea platformei feroviare, prin utilizarea materialelor geosintetice şi realizarea unui sistem de drenaj longitudinal pentru evacuarea apelor; modernizarea instalaţiilor din staţie, prin integrarea schimbătoarelor de cale nr. 3, 5, 11, 12, 8 şi 2; lucrări de artă: 4 podeţe şi 1 pod tip GMIB de 20 m lungime; lucrări civile, constând în execuţia a două peroane noi, fiecare cu lungimea de 200 m şi lăţimea de 6 m, prevăzute cu copertine, în staţiile Topolovăţ şi Şuştra, precum şi montarea de panouri fonoabsorbante în zonele comunitare; verificări topometrice şi tehnice, pentru confirmarea conformităţii cu proiectul şi normele de siguranţă feroviară.



”Punerea în funcţiune a acestui tronson contribuie la creşterea capacităţii de trafic, reducerea timpilor de parcurs şi alinierea infrastructurii la cerinţele reţelei transeuropene de transport TEN-T“, precizează FR SA.



Cu 30 de kilometri de linie simplă daţi deja în folosinţă, Lotul 2 al magistralei de cale ferată Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad, care se modernizează cu fonduri europene în vestul ţării, este si cel mai avansat segment dintre cele 4 în care a fost fragmentat traseul. Lotul Lugoj – Timişoara are 54,13 kilometri.



La încheierea obiectivului de infrastructură, trenurile de călători vor putea prinde viteze mari, chiar şi de 160 km/h, iar cele de marfă de 120 km/h.

Editor : A.P.