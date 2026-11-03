Circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord va fi deschisă miercuri, anunţă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cele două loturi dintre Afumaţi şi Glina au o lungime totală de 13 km şi se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0.

Inaugurarea fusese iniţial anunţată pentru 26 octombrie 2026 de către fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, însă a fost amânată de CNAIR pe motiv că mai trebuiau executate unele lucrări.



„Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord! Cele două loturi dintre Afumaţi şi Glina, cu o lungime totală de 13 km, se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0 (Autostrada de Centură a Bucureştiului).



Odată cu deschiderea lor, A0 asigură legătura directă dintre A3 Bucureşti – Ploieşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei”, arată, marţi, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

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Acesta spune că deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord constituie un pas extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Capitalei, care va asigura o alternativă sigură şi modernă atât pentru traficul de tranzit, cât şi pentru cel local (Bucureşti – Ilfov).

„Am dat în trafic cele două loturi doar după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranţă rutieră”, spune Pistol.

Conducerea CNAIR a amânat deschiderea circulaţiei pe cele două loturi, aducând drept argument că mai trebuie executate lucrări de montare a unor parapete de protecţie, fiind necesară şi finalizarea lucrăriloe la sistemele de preluare a apelor pluviale.

Construirea celor două loturi a costat 710 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

Editor : C.S.