Live TV

Video Încă două loturi din autostrada de centură a Bucureștiului urmează să se deschidă. Șoferii vor putea ajunge direct de pe A3 pe A2

Data actualizării: Data publicării:
poza de sus cu A0
Foto: Captură video Facebook/Cristian Pistol
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord va fi deschisă miercuri, anunţă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cele două loturi dintre Afumaţi şi Glina au o lungime totală de 13 km şi se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0.

Inaugurarea fusese iniţial anunţată pentru 26 octombrie 2026 de către fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, însă  a fost amânată de CNAIR pe motiv că mai trebuiau executate unele lucrări.
 
„Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord! Cele două loturi dintre Afumaţi şi Glina, cu o lungime totală de 13 km, se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0 (Autostrada de Centură a Bucureştiului).
 
Odată cu deschiderea lor, A0 asigură legătura directă dintre A3 Bucureşti – Ploieşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei”, arată, marţi, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 
Acesta spune că deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord constituie un pas extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Capitalei, care va asigura o alternativă sigură şi modernă atât pentru traficul de tranzit, cât şi pentru cel local (Bucureşti – Ilfov).

„Am dat în trafic cele două loturi doar după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranţă rutieră”, spune Pistol.

Conducerea CNAIR a amânat deschiderea circulaţiei pe cele două loturi, aducând drept argument că mai trebuie executate lucrări de montare a unor parapete de protecţie, fiind necesară şi finalizarea lucrăriloe la sistemele de preluare a apelor pluviale.

Construirea celor două loturi a costat 710 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Digi Sport
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
O lună de la lansarea TollRo: transportatorii reclamă persistența problemelor tehnice. Sfaturile CNAIR
autostrada de centura a0 lot 3
CNAIR anunță ce lucrări se mai fac la A0 Nord. Controverse privind momentul deschiderii tronsonului de autostradă
inspectorii analizeaza starea soselei
Traficul rutier pe Transalpina - DN 67C a fost închis de sâmbătă, 31 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului
transfagarasan foto cnair ok
Traficul rutier, închis pe Transfăgăraşan din cauza vremii. Se înregistrează ninsoare, ceaţă şi temperaturi scăzute
podul de pe autostrada Sibiu-Făgăraş
Cum avansează lucrările la Autostrada Sibiu - Făgăraș. Stadiul pe cele patru tronsoane
Recomandările redacţiei
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc...
2026-05-14-2526
Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului...
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din...
doctor spital
Experiența unui medic român în sistemul medical din SUA: cum ar putea...
Ultimele știri
Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Republica Moldova pregătește noi reguli de mobilizare
Un preot a fost arestat preventiv, după ce a abordat două fete de 13 ani şi le-ar fi cerut să întreţină relaţii sexuale cu el
Un deţinut încarcerat pentru tentativă de viol nu s-a mai întors din permisie. Poliția cere ajutorul populației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...