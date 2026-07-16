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Video Încă o amânare pe Autostrada Transilvaniei. Cu cât întârzie deschiderea lotului Chiribiș - Suplacu de Barcău

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Foto: Asociația Pro Infrastructură/ Facebook
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Lotul Chiribiș – Suplacu de Barcău de pe Autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis, în cel mai optimist scenariu, abia în toamnă.

Două loturi ale Autostrăzii A3 din Bihor sunt aproape gata. Un tronson ar urma să fie deschis în luna septembrie, cu o întârziere de două luni, iar celălalt până la sfârșitul anului, înainte de termenul contractual. 

O analiză a asociației Pro Infrastructură arată că evoluția pe tronsoanele din județul Bihor, între Chiribiș și Suplacu de Barcău, respectiv între Chiribiș și Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de km ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții tronsonul ar putea fi inaugurat în decembrie, cu aproape jumătate de an mai devreme decât termenul asumat în contract. 

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Și pe tronsonul de peste 26 de km între Chiribiș și Suplacu de Barcău, inclusiv viaductul de peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată a lucrărilor, însă ar putea exista o întârziere de 2 luni față de termenul asumat prin contract, iar tronsonul ar putea fi dat în circulație începând cu luna septembrie. Pe mare parte din tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt suprabetonate. 

Având în vedere că și tronsoanele din județele Cluj și Sălaj evoluează încurajator, am putea circula la finalul acestui an neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția tronsonului de 40 de km între Nușfalău și Poarta Sălajului. Acesta include o lucrare deosebit de dificilă - tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din țară. Termenul de predare al acestui tronson este 2031.

Citește și: Primul tronson din Autostrada Transilvania A3, gata de inaugurare. Imagini cu segmentul Poarta Sălajului - Zimbor 

Editor : A.C.

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