Încă un pas pentru construcția magistralei de metrou M7 Bragadiru - Voluntari: Contractul pentru studiul de fezabilitate a fost semnat

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al magistralei de metrou M7 Bragadiru - Voluntari.

Primăria Sectorului 5 transmite că autoritatea locală, în calitate de lider al parteneriatului pentru pregătirea magistralei M7, a semnat miercuri contractul de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Linia de metrou - Magistrala M7 Bragadiru-Voluntari”.

Semnarea contractului marchează trecerea de la etapa de planificare strategică la pregătirea efectivă a celei mai ample investiţii de transport public din regiunea Bucureşti-Ilfov din ultimele decenii, se precizează în comunicat.

Magistrala M7 este prima linie de metrou dezvoltată în parteneriat de administraţia locală şi cea centrală: Sectorul 5 (lider), Metrorex SA, judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean, Sectorul 2 şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în baza protocolului de asociere semnat în 2025.

Traseul avut în vedere cu o lungime de aproximativ 26 de kilometri şi circa 27 de staţii va lega oraşul Bragadiru de Voluntari, traversând Sectorul 5, zona centrală a Capitalei şi Sectorul 2 - un coridor în care trăiesc şi muncesc sute de mii de bucureşteni şi ilfoveni care nu beneficiază în prezent de transport public de mare capacitate, a explicat Primăria Sectorului 5.

Configuraţia finală a traseului, numărul staţiilor şi soluţiile tehnice vor fi stabilite prin studiul de fezabilitate. Documentaţia va fi elaborată de echipa de proiectare formată din companiile Concrete Design Solutions şi Urban Scope.

Elaborarea documentaţiei este finanţată din fonduri europene prin Programul Transport 2021 - 2027.

„Linia de Metrou M7 nu mai este doar o linie pe hartă, ci un proiect care intră la finanţare. Am semnat astăzi contractul pentru studiul de fezabilitate - pasul fără de care nicio magistrală nu se poate construi. Împreună cu partenerii noştri - Metrorex, Ministerul Transporturilor, Consiliul Judeţean Ilfov şi Sectorul 2 - ducem acest proiect, finanţat din fonduri europene, până la capăt: de la Bragadiru la Voluntari, prin inima Sectorului 5”, a declarat primarul Sectorului 5.

Editor : A.P.