Video Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil act de sabotaj

Data publicării:
Foto via Clubferoviar.ro

Un incident grav a avut loc pe calea ferată în județul Caraș-Severin unde un tren de călători a lovit sâmbătă seară o osie pusă pe șine de persoane necunoscute. CFR investighează un posibil act de sabotaj.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la ora 19:05, în stația Crușovăț din Caraș-Severin: trenul de călători IR 1691, care circula pe ruta București - Timișoara, a lovit o osie metalică aflată pe linie. Mecanicul trenului nu a mai putut evita piesa provenită cel mai probabil de la un vagon tehnic. După oprirea garniturii, angajații CFR au verificat zona și au găsit o a doua osie pe o altă linie, amplasată tot fără un motiv.

CFR a transmis că aceste piese nu aveau ce să caute pe traseu și că au pus în pericol pasagerii.

Ancheta de la fața locului s-a încheiat după mai bine de două ore, iar trenul și-a reluat drumul cu o întârziere de 140 de minute.

Momentan, CFR colaborează cu anchetatorii pentru a identifica persoanele care au lăsat piesele pe sine și suspectează inclusiv un posibil sabotaj.

Editor : B.E.

