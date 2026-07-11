Întârzieri majore pentru circulația trenurilor pe ruta București-Ploiești-Brașov. Anunțul CFR Călători

CFR Călători a anunțat, sâmbătă seara, că circulaţia trenurilor de călători pe relaţia Bucureşti – Ploieşti – Braşov se desfăşoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 şi 60 de minute, ca urmare a deranjamentului la infrastructura feroviară produs pe secţiunea Timişu de Sus – Predeal, care până în prezent nu a fost remediat.

„CFR Călători informează că, astăzi, 11 iulie 2026, circulaţia trenurilor de călători pe relaţia Bucureşti – Ploieşti – Braşov se desfăşoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 şi 60 de minute, ca urmare a deranjamentului la infrastructura feroviară produs pe secţiunea Timişu de Sus – Predeal, care până în prezent nu a fost remediat”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

CFR CĂlători precizează că informaţii suplimentare privind situaţia pot fi obţinute de la managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR S.A.

„CFR Călători regretă disconfortul creat pasagerilor şi le mulţumeşte pentru înţelegere”, mai transmite comunicatul oficial.

Editor : Ș.R.