Licitație hei-rup pentru Sibiu Pitești

Deși n-are studiu de mediu și studii de fezabilitate definitivate, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis să scoată la licitație segmente din trei secțiuni ale autostrăzii Sibiu Pitești.

Compania a publicat, joi, în noul Sistem Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) două anunţuri de intenţie privind demararea procedurilor de atribuire pentru proiectarea şi execuţia secţiunilor 1, 2 şi 3 din Autostrada Sibiu – Piteşti, informează Agerpres.



Potrivit unui comunicat al CNAIR, este vorba despre procedurile de atribuire a contractelor pentru proiectare şi execuţie Autostrada Sibiu - Piteşti: Secţiunea 1, Sibiu - Boiţa, Lot 2, km 13+170 - km 14+150, Secţiunea 2, Boiţa - Cornetu, km 14+150 - km 44+500, şi pentru Secţiunea 3, Cornetu - Tigveni, km 44+500 - km 81+900.



Secţiunea 1, Sibiu - Boiţa, Lot 2, are o lungime de 0,98 kilometri şi se situează pe teritoriul judeţului Sibiu, iar Secţiunea 2, Boiţa - Cornetu, are o lungime 30,35 kilometri şi se situează pe teritoriul judeţelor Sibiu (km 14+150 - km 25+200) şi Vâlcea (km 25+200 - km 44+500).



Principalele lucrări pe aceste secţiuni prevăd construirea a nouă tunele cu o lungime de 4,95 kilometri, a 51 structuri cu o lungime totală de aproximativ 10,91 kilometri, precum şi consolidarea de versanţi\ susţinere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 14.000 ml.



Secţiunea 3, Cornetu - Tigveni, are o lungime de 37,40 kilometri şi se situează pe teritoriul pe teritoriul judeţelor Vâlcea (km 44+500 - km 62+000) şi Argeş (62+000 - 81+900).



Principalele lucrări pe aceste secţiuni prevăd construirea unui tunel cu o lungime de 1,70 kilometri, a 55 de structuri cu o lungime totală de aproximativ 15,77 kilometri, precum şi consolidarea de versanţi/susţinere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 5.650 ml.



Autostrada Sibiu - Piteşti este parte a coridorului TEN-T Core şi reprezintă tronsonul lipsă al coridorului Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Constanţa, care traversează România de la vest (graniţa cu Ungaria) la est (Portul Constanţa).

Sectoarele scoase joi la licitație nu au însă aviz de mediu și nici studii de fezabilitate făcute, ceea ce înseamnă că suprizele neplăcute, concretizate în modificări de soluții și creșteri ale costurilor pot apărea oricând, cu consecința întârzierilor semnificative în proiect și a facturilor umflate plătite constructorilor. În vara anului trecut CNAI a mai scos la licitație și sectorul 5 de autostradă însă nici până la acest moment nu a desemnat și anunțat câștigătorul licitației.