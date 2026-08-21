Linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă în București. Ce variantă de transport vor avea călătorii

Linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă, 22 august, pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare de pe Bulevardul Mărăști, potrivit informațiilor transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov. Călătorii vor fi preluați de autobuzele liniei navetă 641.

Pe sensul spre Ghencea, linia 641 va circula de la „Piața Presei” pe Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, str. Brașov și Bd. Ghencea, până la terminalul „Ghencea”.

La întoarcere, autobuzele vor pleca de la „Ghencea” și vor circula pe Bd. Ghencea, str. Brașov, str. Lujerului, Pasajul Lujerului, Șos. Virtuții, Calea Crângași, str. Turda, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Bd. Mărăști și Bd. Expoziției, până la „Piața Presei”.

„Pe tronsonul cuprins între Bd. Ion Mihalache și Mănăstirea Cașin, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor și vor efectua stații la peroanele de tramvai, iar stațiile «Agronomie» (în ambele sensuri), respectiv «Mănăstirea Cașin» (sens Piața Presei), vor fi efectuate la bordură. În perioada funcționării liniei navetă 641, în ziua de sâmbătă, 22.08.2026, autobuzele liniei metropolitane 426 aparținând operatorului STV vor efectua oprirea/staționarea la peronul 4 din terminalul Ghencea, comun cu cel al liniei 484”, a precizat TPBI.

Editor : Andreea Dobra