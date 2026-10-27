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Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie luna viitoare, anunță ministrul Transporturilor

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Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie luna viitoare. Foto: Cristian Pistol/ Facebook
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Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat marţi că lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie luna viitoare, aflându-se la un stadiu de execuţie de 99,22% iar pe celelalte două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. El a anunţat că se va întâlni, miercuri, cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, pentru discuţii despre acest blocaj.

”Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km, face legătura dintre Curtea de Argeş şi Ticveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie.. O să fie dat în circulaţie luna viitoare”, a anunţat ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, citat de News.ro.

El a precizat că a înţeles de la constructor că în momentul de faţă sunt verificate sistemele de siguranţă.

”Am fost şi în tunelul Momoa, care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a subliniat ministrul Transporturilor.

El a anunţat că, după ce va fi dat în circulaţie lotul 4, se vor îngriji pentru următoarele loturi, loturile 3 şi 2.

”Lotul 3 care face legătura dintre Ticveni până la Boiţa, Ticveni-Cornetul şi Cornetul-Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat, nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit”, a menţionat ministrul Popa.

Ştefan Ovidiu Popa a mai menţionat că ”este necesar ca execuţia lucrărilor să meargă în sistem alert”.

”Mâine ne vom întâlni inclusiv cu echipele tehnice, atât de la Ministerul Transporturilor, cât şi de la Ministerul Mediului, pentru a stabili toate detaliile şi a debloca această situaţie privind acordul de mediu revizuit”, a subliniat ministrul.

Ministrul Transporturilor a arătat că nu poate avansa un termen, dar în luna noiembrie se va circula pe lotul 4 al autostrăzii A1.

Ministrul a mai precizat că, pentru vâlceni şi pentru toţi cei care tranzitează varianta ocolitoare a oraşului Călimăneşti, a fost terminat contractul de execuţie pentru alunecarea de la Călimăneşti.

”Astăzi a fost dat ordinul de începere pentru proiectare şi execuţie. Va avea o durată de 24 de luni această lucrare, pentru că, din punct de vedere tehnic, este o lucrare complex. Vor exista nişte stâlpi foraţi şi va fi destul de complexă această lucrare şi automat va fi undeva la 24 de luni. 3 luni vom avea nevoie pentru documentele necesare, după care 21 de luni pentru execuţia efectivă”, a menţionat Popa.

Editor : A.P.

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