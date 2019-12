Lucian Șova îi răspunde Corinei Crețu: Ipocrizie/nepricepere! Te numești Corina Crețu „habarnam”

Fostul ministru Lucian Șova i-a cerut Corinei Crețu să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul pentru metroul București - Otopeni și o acuză că nu își mai amintește cu cine și ce a vorbit. Reacția fostului ministru vine după ce Corina Crețu, fost comisar european pentru dezvoltare regională, în prezent europarlamentar al Pro România, a declarat sâmbătă într-o conferință de presă că în 2017 ea i-a propus lui Lucian Șova finanțare europeană pentru studiul de fezabilitate pentru Autostrada Moldovei, dar acesta a ezitat să accepte și a spus că trebuie să vorbească mai întâi cu Liviu Dragnea.

În 2017, Lucian Șova era ministru al comunicațiilor, nu al transporturilor, în guvernul lui Mihai Tudose. El a devenit ministru al transporturilor la începutul anului 2018, în guvernul Vioricăi Dăncilă.

În replică la cele afirmate de Corina Crețu, Lucian Șova spune, sâmbătă seara, într-o postare pe Facebook, că el nu face studii de fezabilitate „pe vorbe și ochi frumoși” și o acuză pe fostul comisar european fie că este ipocrită, fie că nu se pricepe. Te numești Corina Crețu „Habarnam”, scrie fostul ministru.

Ce scrie Lucian Șova pe Facebook

„Ipocrizie/nepricepere! Te numești Corina Crețu «HABARNAM»

- Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte și pricepere are doamna Crețu la fonduri europene și altele.

- Mai bine să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului București - Otopeni în două și a aprobat finanțarea proiectului doar până la Mall Băneasa. De ce am fost nevoiți, eu și o întreagă delegație să ne certăm pe acest proiect cu funcționarii doamnei Crețu, ea lăsându-ne singuri în birou, pentru că a plecat la fumat. Iar eu am martori și memorie că ea era comisar în 2018.

- Eu nu fac SF-uri pe vorbe și ochi frumoși. Am făcut o analiză multicriterială, începută în mai 2018 și terminată în decembrie 2018 cu BEI-Passa, validată de Jaspers, pe care am trimis-o la Bruxelles. Constat că dna. Crețu habar nu are de acest lucru.

- Am prins în proiectul de buget 2019 refacerea SF-ului pentru Iași - Tg. Mureș dar și SF + PT pentru Bacău - Brașov, singura autostradă ce va putea fi realizată între Moldova și Transilvania vreodată.

- Cred că dacă nu ține minte cu cine a vorbit, nu ține minte nici ce a vorbit. Cu mine precis nu a vorbit”, a scris Lucian Șova, sâmbătă, pe Facebook.

