Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, sâmbătă, că stadiul de realizare pe secţiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor din Autostrada Transilvania a ajuns la 98%.

„Autostrada Transilvania (A3): secţiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor la un pas de finalizare (98%)! Pe cei 30,6 km ai şantierului dintre Nădăşelu şi Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 510 muncitori şi 238 de utilaje”, a transmis, sâmbătă, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, se lucrează la:

- aşternerea stratului de uzură asfaltic,

- amenajarea parcărilor de scurtă durată,

- finalizarea sistemelor de colectare şi de evacuare a apelor pluviale,

- montarea parapetului direcţional,

- montarea sistemelor ITS şi a celor de iluminat rutier.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte de pe traseu (Ţopa Mică şi Nădăşelu) şi la secţiunile dintre Nădăşelu şi Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş.

Construcţia Autostrăzii Transilvania este vitală pentru dezvoltarea economiei României şi pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geopolitic.

Valoarea contractului este de 1,625 miliarde lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

