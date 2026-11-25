Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, anunţă, miercuri, stadiu fizic de 83% la lucrările de pe secţiunea Margina-Holdea a Autostrăzii Lugoj-Deva. Secţiunea costă 1,82 miliarde de lei şi este finanţată din bugetul naţional.

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„Secţiunea Margina-Holdea a Autostrăzii Lugoj-Deva (A1): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 83%! În prezent, Asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB - Euro-Asfalt) lucrează la consolidări, cofrare şi betonare ale elementelor galeriilor tunelului, hidroizolaţii”, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, pe Facebook.

Potrivit acestuia, după finalizarea structurii galeriilor tunelului se va trece la amenajarea căilor de rulare, montarea sistemelor de evacuare a noxelor şi a fumului şi montarea sistemelor de monitorizare şi de alarmare în cazul unor evenimente.

„Înaintea deschiderii circulaţiei, anul viitor (2027) se vor efectua testele tuturor sistemelor tunelului şi se vor pregăti echipele de monitorizare, mentenanţă şi intervenţie”, a mai transmis ministrul.

Construcţia secţiunii Margina - Holdea (9,13 km, din care 2,4 km tunelurile) costă 1,82 miliarde de lei (fără TVA) şi este finanţată acum din bugetul de stat.

Editor : A.C.