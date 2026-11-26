Lucrările pe lotul Chiribiş - Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu de execuţie de 90%, fiind în avans faţă de grafic, iar constructorul este mobilizat pe şantier cu 200 de persoane şi peste 200 de utilaje şi echipamente, informează, joi, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).

„La sfârşitul lunii noiembrie, lucrările au ajuns la 90% execuţie, iar constructorul este mobilizat cu 200 de persoane şi peste 200 de utilaje şi echipamente", precizează compania.

Sectorul de autostradă are o lungime de 28,5 kilometri şi este situat în judeţul Bihor, precizează sursa citată.

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„Sunt 28,5 km de autostradă în judeţul Bihor, filmaţi cap-coadă, aşa cum arată astăzi şantierul. Împreună cu lotul vecin, Suplacu de Barcău - Chiribiş, acest sector va asigura circulaţia pe autostradă de la Nuşfalău (Sălaj) până la vama Borş II", susţin reprezentanţii CNIR.

Potrivit companiei, primul strat de asfalt a fost aşternut pe 27,2 kilometri (95%), al doilea strat pe 22,6 kilometri (79%), iar stratul final, de uzură, pe 3,5 kilometri (12%).

Totodată, lucrările de aşternere a balastului stabilizat au fost realizate pe 28 de kilometri (98%), iar parapetele marginale au fost montate pe 37 de kilometri (75%).

Cele 18 structuri sunt finalizate integral, stadiul de execuţie a plăcilor de suprabetonare fiind de 98%. De asemenea, lucrările de relocare a DN 19E au fost finalizate şi sunt pregătite pentru recepţie.

Contractul de proiectare şi execuţie a subsecţiunii 3C2 Chiribiş - Biharia este derulat de asocierea Precon Transilvania - Citadina 98, are o valoare de 785 de milioane de lei şi termen de finalizare 20 mai 2027.

Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027, şi de la bugetul de stat, iar beneficiarul investiţiei este Compania Naţională de Investiţii Rutiere.

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Editor : A.P.