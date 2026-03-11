Live TV

Video Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide circulația

Data publicării:
autostrada a7
Foto: Captură video Facebook

Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni, lot 2 Autostrada Moldovei (A7), a depăşit 90%, iar circulaţia va fi deschisă până la finalul lunii august, a anunţat, miercuri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Continuă aşternerea asfaltului pe ultimii kilometri ai lotului 2 al secţiunii dintre Focşani şi Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)!

Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut - Bereşti (judeţul Bacău). În total, pe toţi cei 21,78 km ai lotului 2 al secţiunii Focşani - Bacău, care nu sunt încă deschişi circulaţiei (sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni şi mai mult de 100 de utilaje, care derulează şi alte lucrări în paralel: turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256, amenajarea parcării de scurtă durată, amenajarea CIC (Centrul Întreţinere şi Control) la nodul rutier de la Adjud.

La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud şi Răcăciuni a depăşit 90%, iar circulaţia va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)", a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Lotul 2 Domneşti Târg - Răcăciuni al autostrăzii Focşani - Bacău are o lungime de 38,78 kilometri. Anul trecut a fost deschisă circulaţia pe primii 17 kilometri ai acestui lot, între Domneşti şi Adjud.

Contractul pentru construcţia Autostrăzii Moldovei (A7) este finanţat prin Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare.

