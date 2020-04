Ludovic Orban, către ministrul transporturilor: Poate închideți aeroportul de la Cluj, după ce am văzut astăzi la televizor

Premierul Ludovic Orban s-a arătat deranjat de situația care s-a petrecut joi pe aeroportul din Cluj, unde circa 2.000 de români care urmau să plece cu o cursă charter la muncă în Germania nu au respectat distanța socială și s-au înghesuit în parcarea aeroportului.

„Poate închideți aeroportul de la Cluj, domnule ministru, după ce am făcut astăzi la televizor”, i-a spus premierul ministrului transporturilor, Lucian Bode, la începutul ședinței de guvern.

La rândul său, ministrul de interne Marcel Vela a anunțat că în cauză a fost deschis un dosar penal, iar eventualele măsuri se vor lua după finalizarea anchetei.

„Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public privind situația de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, vă informăm că la nivelul S.R.P.T. Cluj Napoca a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 352 Cod Penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. În cursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul S.R.P.T. Cluj Napoca, în temeiul art. 292 Cod de Procedura Penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prevăzută de art. 352 Cod Penal, în cauza privind situația persoanelor aflate in cursul acestei dimineți pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Cauza se afla sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca”, potrivit unui comunicat.

