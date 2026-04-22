Live TV

Lufthansa reduce 20.000 de zboruri pe fondul creşterii costurilor combustibilului pentru avioane. Care sunt cele mai afectate

Data publicării:
Foto: Profimedia

Lufthansa a anunţat că 20.000 de zboruri sunt eliminate din programul său din această vară, permiţându-i să facă economii, având în vedere costul tot mai mare al combustibilului pentru avioane, transmite Sky News.

Majoritatea reducerilor provin din închiderea flotei sale CityLine, care generează pierderi, şi din retragerea celor 27 de aeronave ale sale.

Compania a dat vina pe costul combustibilului pentru avioane, despre care a spus că s-a dublat, precum şi pe conflictele de muncă cu forţa de muncă.

Majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu costuri tot mai mari, deoarece aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne în mare parte întreruptă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Consumatorii resimt, de asemenea, presiunea, preţurile biletelor începând să înregistreze creşteri semnificative.

Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Sky News luna aceasta că există riscul ca aprovizionarea cu combustibil să fie întreruptă începând cu luna mai dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

El a spus că preţurile petrolului fac parte din „ramificaţiile mai largi”, dar „preocuparea mai imediată” o reprezintă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie a declarat, de asemenea, pentru Associated Press săptămâna trecută că Europa mai are „poate şase săptămâni de combustibil pentru avioane”.

Într-un comunicat de marţi, Lufthansa a declarat că cele 20.000 de zboruri anulate vor economisi 40.000 de tone de combustibil pentru avioane în perioada până în octombrie – adăugând că reducerile au reprezentat doar 1% din „kilometrii de locuri disponibili”.

Compania a declarat că îşi consolidează reţeaua europeană şi că rutele neprofitabile din hub-urile sale din Frankfurt şi München sunt eliminate, în timp ce rutele existente din Zurich, Bruxelles şi Viena sunt extinse.

Compania aeriană germană a declarat că pasagerii vor putea în continuare accesa reţeaua sa globală de rute şi conexiunile pe distanţe lungi.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
El este omul care a girat pentru Chivu. Așa a ajuns Inter aproape de titlu: „Când ai voucher de la el…”
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment