Lufthansa reduce 20.000 de zboruri pe fondul creşterii costurilor combustibilului pentru avioane. Care sunt cele mai afectate

Lufthansa a anunţat că 20.000 de zboruri sunt eliminate din programul său din această vară, permiţându-i să facă economii, având în vedere costul tot mai mare al combustibilului pentru avioane, transmite Sky News.

Majoritatea reducerilor provin din închiderea flotei sale CityLine, care generează pierderi, şi din retragerea celor 27 de aeronave ale sale.

Compania a dat vina pe costul combustibilului pentru avioane, despre care a spus că s-a dublat, precum şi pe conflictele de muncă cu forţa de muncă.

Majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu costuri tot mai mari, deoarece aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne în mare parte întreruptă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Consumatorii resimt, de asemenea, presiunea, preţurile biletelor începând să înregistreze creşteri semnificative.

Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Sky News luna aceasta că există riscul ca aprovizionarea cu combustibil să fie întreruptă începând cu luna mai dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

El a spus că preţurile petrolului fac parte din „ramificaţiile mai largi”, dar „preocuparea mai imediată” o reprezintă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie a declarat, de asemenea, pentru Associated Press săptămâna trecută că Europa mai are „poate şase săptămâni de combustibil pentru avioane”.

Într-un comunicat de marţi, Lufthansa a declarat că cele 20.000 de zboruri anulate vor economisi 40.000 de tone de combustibil pentru avioane în perioada până în octombrie – adăugând că reducerile au reprezentat doar 1% din „kilometrii de locuri disponibili”.

Compania a declarat că îşi consolidează reţeaua europeană şi că rutele neprofitabile din hub-urile sale din Frankfurt şi München sunt eliminate, în timp ce rutele existente din Zurich, Bruxelles şi Viena sunt extinse.

Compania aeriană germană a declarat că pasagerii vor putea în continuare accesa reţeaua sa globală de rute şi conexiunile pe distanţe lungi.

