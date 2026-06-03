Niciun kilometru de autostradă dat în circulație anul acesta, deși autoritățile anunțau anul trecut că 2026 ar putea fi un an istoric, cu 250 de kilometri inaugurați. România are acum 1.400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Ministerul Transportului susține că cea de-a doua jumătate a anului ar putea schimba mersul cu mașina pe șoselele din România.

Fără panglici tăiate dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.

În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1.400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.

Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului. Cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe Autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de km.

Alin Șerbănescu, CNAIR: Știți foarte bine că s-a deschis până la Adjud anul trecut circulația, deci de la Ploiești la Adjud, iar anul acesta urmează să se deschidă încă 124-125 de km de la Adjud la Pașcani.

Tot anul acesta ar urma fie finalizate inclusiv cele 3 tronsoane din nordul Capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.

Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei. Cea care ar urma să lege Capitala de ieșirea spre Ungaria.

Alin Șerbănescu, CNAIR: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Iar pe lotul de la Chiribiș, unde construiește Erbașu, suntem tot la 80%.

Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.

Alex Lancuzov - purtător de cuvânt CNIR: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2 procente în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.

Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 kilometri între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.

Editor : A.P.