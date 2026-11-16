Marian Neacșu, despre situația TAROM: Sunt greșeli de management și de administrare, dacă le identificăm, vom ține compania în viață

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat, luni, că de-a lungul timpului, la TAROM s-au făcut o serie de mari greşeli şi de management, dar mai ales de administrare, iar dacă reuşesc să le identifice şi crede că vor reuşi, vor putea să ţină compania în viaţă.

Vicepremierul Marian Neacşu a fost întrebat dacă există un plan elaborat împreună cu Ministerul Transporturilor privind reorganizarea TAROM.

„Lucrăm la aşa ceva, dacă vreţi, părerea mea personală, ţin ca român, ca politician român, ca cea mai reprezentativă şi una dintre cele mai vechi companii europene în domeniul transporturilor să poată să funcţioneze în continuare şi încercăm să căutăm soluţii pentru a asigura tot suportul”, a menţionat Marian Neacşu.

Vicepremierul a arătat că el consideră că TAROM „poate să devină o companie aeriană pe plus”.

„De-a lungul timpului, la TAROM s-au făcut o serie de mari greşeli şi de management, dar mai ales de administrare. Dacă reuşim să le identificăm şi cred că vom reuşi, atunci vom putea să ţinem compania în viaţă”, a subiniat Neacşu.

Vicepremierul a arătat că nu exclude nici o colaborare cu companii internaţionale.

„În general, în piaţa aviatică mondială, dincolo de structura generală care ţine mai multe companii de transport legate, cumva, s-au realizat de-a lungul timpului şi acţiuni de cooperare. Ne dorim în primă fază acţiuni de cooperare şi colaborare şi ţinem să păstrăm brand-ul TAROM”, a spus Neacşu.

Editor : Bogdan Enache