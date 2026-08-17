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Metrorex, datoare către Hidroelectrica: n-a plătit facturile de trei luni. Ce spune Miruță despre deconectarea metroului de la curent

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metrorex piata unirii 1 metrou
Stația de metrou Piața Unirii 1. Inquam Photos / George Călin
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Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei către Hidroelectrica, societatea furnizoare a energiei electrice, care a trimis o notificare. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a transmis, luni seară, că „nu suntem în situaţia în care Metrorex să fie deconectat”, dar se caută sluţii pentru eşalonare. În plus, Miruţă anunţă că a cerut Corpului de Control să extindă verificările la Metrorex, unde „banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună şi trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni şi a primit o notificare”, anunţă, luni seară, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Acesta a precizat că a discutat cu directorul Hidroelectrica, iar compania nu va fi deconectată de la reţeaua de distribuţie a curentului.

„Am vorbit şi săptămâna trecută, şi în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situaţia în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eşalonarea plăţii”, a precizat Miruţă, care a menţionat, însă, că a extins misiunea Corpului de Control la Metrorex.

Ministrul interimar al Transporturilor apreciază că la Metorex „banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”.

Potrivit datelor transmise de Clubferoviar.ro, Metrorex are un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei.

Miruţă a transmis Metrorex o solicitare prin care cere explicaţii cu privire la:

  • cauzele care au condus la neachitarea, la termen, a facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
  • situaţia detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile şi perioadele aferente;
  • demersurile întreprinse până în prezent în vederea achitării obligaţiilor de plată;
  • măsurile concrete şi calendarul estimat pentru stingerea debitului restant în cuantum de 11.521.602,22 lei.

Radu Miruţă anunţa, în 11 mai, că a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex „să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi”.

„Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început să facem paşi”, afirma Miruţă.

Demnitarul preciza că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control şi arata că problemele de la Metrorex „nu mai pot fi ascunse sub preş” pentru că sunt „prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”.

Editor : B.E.

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