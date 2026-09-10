Sindicaliștii de la metrou avertizează că circulația trenurilor ar putea fi blocată începând din 12 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile. Unitatea - Sindicatul Liber Metrou susține că fondurile pentru subvenții s-au epuizat, iar în conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei. Sindicaliștii acuză întârzierea aprobării bugetului și avertizează că, fără subvenție, costul real al unei călătorii cu metroul ar ajunge la aproximativ 14 lei.

„Fondurile s-au terminat la sfârșitul lunii august”

Sindicaliștii susțin că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru subvenția aferentă lunii septembrie, iar în conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei.

Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a atras, miercuri, atenția asupra situației critice cu care se confruntă transportul subteran din Capitală.

Sindicaliștii avertizează că lipsa aprobării bugetului companiei și epuizarea fondurilor pentru subvenții ar putea duce la blocarea circulației trenurilor începând cu data de 12 septembrie, când angajații riscă să nu își primească salariile.

„Fondurile s-au terminat la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Ne-am trezit că mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. Dacă nu se acordă subvenția, metroul rămâne fără finanțare”, a declarat președintele USLM, Marian Artimon.

El a explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru subvenție.

„Din păcate, din niște lupte interne în cadrul ministerului, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar parcă prea multe funcții nu știu ce au de făcut, față de anul trecut a apărut o prevedere că, dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul”, a declarat Artimon.

Salariile angajaților, în pericol

„Ne-am trezit astăzi că poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariile. În Codul Muncii spune foarte clar că, atunci când o societate nu are bani, cu prioritate să plătească salariile. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică e insuficient să facem această plată. Bineînțeles că am transmis către primul-ministru, către ministru, noi adrese în care i-am atras atenția, deși de la început, deci din luna mai tot atragem atenția că se vor termina banii”, a mai afirmat președintele USLM.

Potrivit liderului sindical, situația ar putea escalada dacă salariile nu sunt achitate la timp.

„Este foarte clar că vine data de 12 septembrie, nu vom primi salariile, conform contractelor. Iar dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc. Pentru că, din păcate, în ultimii ani, cu legi de austeritate, cu mai puțin personal, în fiecare an ți se taie 30, 40, 200, 300 de salariați, am ajuns la un deficit de personal și la un deficit de finanțare. Ieri (n.r. miercuri) am avut o întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgență la ministru și am înțeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul pe ultima sută de metri”, a subliniat Marian Artimon.

300 de mecanici ar putea intra în concediu

Liderul sindical a adăugat că mecanicii de tren au 11.000 de zile de concediu neacordate. Artimon a avertizat că, dacă până pe 16 septembrie angajații nu își vor primi salariile, aproximativ 300 de mecanici ar putea să își depună automat cererea de concediu.

Situația ar putea pune o presiune suplimentară asupra funcționării metroului, în condițiile în care compania se confruntă deja cu un deficit important de personal.

Artimon a mai afirmat că Metrorex are 5.922 de posturi aprobate, însă în prezent compania funcționează cu 4.934 de angajați. Sindicaliștii susțin că lipsa personalului și problemele de finanțare s-au acumulat în ultimii ani și avertizează că situația actuală poate afecta direct circulația trenurilor.

În lipsa subvenției de la stat, liderii sindicali susțin că prețul unei călătorii cu metroul ar trebui să ajungă la aproximativ 14 lei pentru a acoperi costurile companiei.

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Editor : C.A.