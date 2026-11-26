Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, anunţă, joi, „progres bun” pe şantierul Magistralei M6 de metrou, lucrare aşteptată atât de bucureşteni, cât şi de locuitorii din nordul judeţului Ilfov. Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029.

„Progres bun pe şantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce reţeaua de metrou din Bucureşti până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni”, anunţă, joi, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

Traseul total de 14,2 km şi 12 staţii este împărţit în două secţiuni:

Secţiunea de Sud (1 Mai - Tokyo) - 6,6 km, 6 staţii - a ajuns la un progres fizic de 80%.

Secţiunea de Nord (Tokyo - Aeroport Otopeni) - 7,6 km, 6 staţii - a ajuns la progres fizic de 36%.

„Pe Secţiunea de Sud, ambele utilaje TBM continuă forajul. Tunelurile pe traseul Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa - Piaţa Montreal sunt finalizate. Acum se lucrează pe interstaţiile Expoziţiei - Pajura (linia 2) şi Piaţa Montreal - Expoziţiei (linia 1)”, precizează ministrul.

Potrivit acestuia, pe secţiunea de Nord, utilajele TBM sunt deja active. Pe linia 1 se lucrează în acest moment între staţiile Bruxelles şi Paris, iar pe linia 2 utilajul este în pregătire pentru a începe acelaşi tronson.

„Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029. Este o lucrare aşteptată de mulţi ani atât de bucureşteni, cât şi de locuitorii din nordul judeţului Ilfov”, afirmă Ştefan Ovidiu Popa.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni” este unul de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, contribuind la dezvoltarea reţelei de transport trans-european.

Editor : B.E.