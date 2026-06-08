Midia Marine Terminal începe montarea structurilor pentru ranfluarea remorcherului scufundat

Reprezentanţii Midia Marine Terminal (MMT) au anunţat, luni, că începe montarea structurilor de prindere pentru ranfluarea remorcherului scufundat în luna martie, eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi alţi trei sunt daţi dispăruţi. De asemenea, cei de la MMT au explicat că evoluţia operaţiunii a fost influenţată de condiţiile meteorologice.

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că echipele ARAS Salvage au finalizat extracţia integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa operaţională s-a desfăşurat în condiţii depline de siguranţă pentru personalul implicat, precum şi pentru mediul înconjurător. Evoluţia operaţiunii a fost influenţată de condiţiile meteorologice, ritmul activităţilor subacvatice fiind afectat atât de valurile înregistrate în cursul săptămânii trecute, cât şi de vizibilitatea redusă de pe fundul mării”, au transmis, luni, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Ei au adăugat că etapa următoare vizează pregătirea operaţiunii de ranfluare propriu-zisă (ridicarea la suprafaţă a navei) şi presupune o serie de acţiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea remorcherului.

„Personalul specializat va monta sisteme de ancorare şi structuri de prindere la pupa şi la prova navei, o procedură care va dura între două şi trei zile, în funcţie de condiţiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranfluării, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire, pentru a facilita ridicarea acestuia în condiţii de deplină siguranţă. Macaraua de mare capacitate este acum poziţionată şi, în conformitate cu planul de salvare aprobat, va începe etapa finală a operaţiunii după ce toate pregătirile vor fi încheiate şi condiţiile meteo vor fi favorabile”, a mai transmis sursa citată.

Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El preciza că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului s-au strâns, sâmbătă, în apropierea Portului Midia şi au solicitat mai multe explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea susţineau că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier.

Editor : A.C.