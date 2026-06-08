Live TV

Midia Marine Terminal începe montarea structurilor pentru ranfluarea remorcherului scufundat

Data publicării:
remorcher astana midia
Foto: captură video

Reprezentanţii Midia Marine Terminal (MMT) au anunţat, luni, că începe montarea structurilor de prindere pentru ranfluarea remorcherului scufundat în luna martie, eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi alţi trei sunt daţi dispăruţi. De asemenea, cei de la MMT au explicat că evoluţia operaţiunii a fost influenţată de condiţiile meteorologice. 

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că echipele ARAS Salvage au finalizat extracţia integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa operaţională s-a desfăşurat în condiţii depline de siguranţă pentru personalul implicat, precum şi pentru mediul înconjurător. Evoluţia operaţiunii a fost influenţată de condiţiile meteorologice, ritmul activităţilor subacvatice fiind afectat atât de valurile înregistrate în cursul săptămânii trecute, cât şi de vizibilitatea redusă de pe fundul mării”, au transmis, luni, reprezentanţii Midia Marine Terminal. 

Ei au adăugat că etapa următoare vizează pregătirea operaţiunii de ranfluare propriu-zisă (ridicarea la suprafaţă a navei) şi presupune o serie de acţiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea remorcherului. 

„Personalul specializat va monta sisteme de ancorare şi structuri de prindere la pupa şi la prova navei, o procedură care va dura între două şi trei zile, în funcţie de condiţiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranfluării, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire, pentru a facilita ridicarea acestuia în condiţii de deplină siguranţă. Macaraua de mare capacitate este acum poziţionată şi, în conformitate cu planul de salvare aprobat, va începe etapa finală a operaţiunii după ce toate pregătirile vor fi încheiate şi condiţiile meteo vor fi favorabile”, a mai transmis sursa citată. 

Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia. 

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa. 

El preciza că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului. 

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului s-au strâns, sâmbătă, în apropierea Portului Midia şi au solicitat mai multe explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea susţineau că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
catalina poiana
3
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
4
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
Senat 3
5
Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați...
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
Digi Sport
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
remorcherul astana
Lucrările preliminare pentru recuperarea remorcherului Astana, scufundat la Midia, au început: nava e la 26 de metri adâncime
remorcherul astana
A fost selectat contractorul pentru ranfluarea remorcherului Astana. Prioritatea: recuperarea trupurilor marinarilor dispăruți
remorcherul astana
Poziţia remorcherului Astana, scufundat în zona Midia, a fost stabilită. Ce proceduri urmează
remorcher astana midia
Căutările pentru cei 3 marinari de pe „Astana” ar putea fi reluate. Au început procedurile de ranfluare a remorcherului scufundat
logistics 1
KazMunayGas a ajuns la 25 de milioane tone țiței descărcate prin terminalul maritim din Marea Neagră
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu eugen tomac
Ciucu, mesaj pentru Tomac: „Nu ne luați de proști”. Cele 3 întrebări...
ilustratie-avion-proiect-fcas-scaled
Eșec la nivel înalt. Macron și Merz au pus cruce „super-avionului” de...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD impune condiții pentru votarea viitorului Guvern: modificări în...
Screenshot 2026-06-08 201202
Panică în traficul din Constanța. Un TIR scăpat de sub control a...
Ultimele știri
Până la finalul anului s-ar putea circula pe aproape 400 km de autostradă, între București și Pașcani
Ce paradă pregătește Franța de ziua sa națională, 14 iulie: „Europa nu este singură”. Ucraina va fi omagiată
Doi „prieteni-dușmani”: relația complexă dintre Trump și Netanyahu continuă să submineze armistițiul din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
În plin război, Dan Șucu și-a deschis academie de fotbal la doar 300 de kilometri de Iran: „Un parteneriat ce...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026: „Mi-ar fi plăcut să fiu...
Adevărul
Ordinea globală se rupe în bucăți, avertizează cercetătorii germani. „Lorzii războiului” revin în prim-plan
Playtech
Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns...
Digi FM
Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Luați-vă popcorn...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fiul lui Ion Țiriac ”așteaptă” criza financiară în România și a acționat: ”Gândiți-vă de două ori”
Pro FM
Loredana Pădurean, profesor la MIT, despre viața dominată de AI: "Instrument de antrenament al creierului, nu...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe...
Newsweek
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani