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Ministerul Transporturilor anunță mai multă transparență pentru transporturile agabaritice. Ce informații va publica CNAIR

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stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
Foto: Profimedia
Din articol
Ministerul Transporturilor reclamă folosirea AST-urilor pentru mărfuri divizibile CNAIR va publica date despre toate autorizațiile speciale de transport

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că a fost semnat ordinul de ministru care introduce noi reguli de transparență pentru autorizațiile speciale de transport (AST), documentele necesare pentru transporturile care depășesc masele și dimensiunile maxime admise de lege. Măsura vizează în special monitorizarea modului în care sunt acordate aceste autorizații și combaterea folosirii lor pentru transporturi divizibile, precum cereale, balast sau pietriș.

„Vorbim despre elemente precum grinzi de beton sau metal, generatoare agabaritice, componente industriale de mari dimensiuni sau pale pentru turbine eoliene. România are nevoie de asemenea transporturi speciale, iar acestea trebuie să se desfășoare în condiții clare și transparente”, a scris acesta pe Facebook.

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Ministerul Transporturilor reclamă folosirea AST-urilor pentru mărfuri divizibile

Secretarul de stat atrage atenția că, în ultima perioadă, au fost emise autorizații speciale și pentru transporturi care ar putea fi împărțite în mai multe curse, deși legislația prevede că AST-urile sunt destinate transporturilor indivizibile.

„În timp ce un transport obișnuit respectă limita legală de 40 de tone, pe același drum poate circula un camion încărcat cu 50 de tone, în baza unui AST obținut aparent legal. Costul suportat de infrastructură este însă mult mai mare decât taxa încasată pentru emiterea acelei autorizații, iar nota de plată ajunge în final la toți contribuabilii”, a afirmat Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, fenomenul ridică „semne serioase de întrebare”, în condițiile în care drumurile sunt afectate de circulația vehiculelor supraîncărcate.

CNAIR va publica date despre toate autorizațiile speciale de transport

Conform noului ordin de ministru, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va fi obligată să publice informații detaliate privind toate autorizațiile speciale de transport emise.

Printre datele care vor deveni publice se numără:

  • tipul mărfii transportate, dacă este divizibilă sau indivizibilă;
  • depășirea de tonaj aprobată;
  • restricțiile existente pe traseu;
  • valoarea autorizației;
  • perioada de valabilitate a documentului.

„Astfel, vom putea vedea dacă este vorba despre situații izolate sau despre un fenomen care a scăpat de sub control”, a precizat secretarul de stat.

În paralel, Ministerul Transporturilor pregătește și modificări legislative care să ofere instituțiilor de control mai multe instrumente pentru sancționarea transporturilor care depășesc limitele legale de greutate.

„Instalăm cântare dinamice pe drumurile naționale și autostrăzi, iar sancțiunile pentru depășirea limitelor de greutate vor ajunge direct acasă celor care aleg să încalce legea”, a transmis Horațiu Cosma.

Editor : A.D.

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