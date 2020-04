Ministru, reacție dură privind trenul din Austria pentru muncitori: Nu va veni cine va dori în România să ia pe cine va dori din gară

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că până în momentul de faţă nu există înregistrată nicio solicitare din partea vreunui oficial austriac cu privire la un tren care să plece din Gara Timişoara, pe 2 mai, pentru a transporta în Austria forţă de muncă din România pentru îngrijirea vârstnicilor din această ţară.

Lucian Bode a subliniat că este vorba despre "declaraţia unui politician" austriac şi că dacă se va ajunge la un acord guvernamental, "nu va veni cine va dori în România cu trenul să ia pe cine va dori din România, în gară, să-i ducă unde doresc ei".

"Eu am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La Ministerul Transporturilor nu există nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Noi am cerut să facă demersurile şi am transmis adrese oficiale către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns vreo astfel de solicitare. La noi nu a ajuns", a afirmat Lucian Bode, citat de Agerpres.

Ministrul Transporturilor a mai spus că este "potrivit" orice demers care respectă ordonanţele militare în vigoare în România şi a atenţionat că ţara noastră se mai află în stare de urgenţă "cel puţin până în data de 15 mai".

"În această perioadă avem obligaţie zero de a implementa tot ceea ce s-a stabilit prin ordonanţele militare pentru a proteja populaţia, pentru a respecta măsurile sanitare şi să ne gândim în acelaşi timp cum menţinem în viaţă toate sectoarele economice. (...). Dacă vom ajunge la un acord guvernamental (cu Austria, n.r.), fiţi convinşi că nu va veni cine va dori în România cu trenul să ia pe cine va dori din România, în gară, să-i ducă unde doresc ei. Dacă se va ajunge la operaţionalizarea unui astfel de tren, această activitate se va desfăşura după regulile statului român. Deocamdată nu avem nicio solicitare oficială, ci doar o declaraţie a unui politician din Austria, pe care o tratăm ca o declaraţie. Din punctul nostru de vedere, nimic concret", a detaliat ministrul Bode.

Sistemul de îngrijire a persoanelor vârstnice sau în imposibilitate de deplasare din Austria se bazează în mare parte pe asistenţi medicali din România.

Pentru că depinde atât de mult de forţa de muncă din România, iar lucrătorii de aici nu pot trece cu maşinile prin Ungaria, din cauza închiderii graniţelor, Viena a găsit drept soluţie introducerea unui tren de noapte. Acesta va circula începând cu 2 mai şi este acceptat de toate ţările implicate, întrucât permite transportul unui număr mai mare de persoane şi în acelaşi timp se pot respecta măsurile de distanțare fizică.

"Mă bucur că, în ciuda închiderii frontierelor, am reuşit să dezvoltăm o soluţie comună pentru coridoare pentru lucrătorii din România", a declarat ministrul austriac, Caroline Edtstadler, într-o declaraţie, citat de Reuters.

Trenul va pleca săptămânal din Timişoara , dar dacă proiectul se va dovedi a fi un succes, ar putea ajunge să circule cu o frecvenţă de până la trei nopţi pe săptămână.