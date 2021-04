Ministrul Finanțelor explică de ce România nu a construit autostrăzi: Infrastructura se planifică

România nu a reuşit să construiască autostrăzi într-un ritm susţinut dintr-un cumul de motive, fiind o chestiune de stabilitate, de viziune şi de negociere, a explicat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, întrebat fiind de ce România nu a reuşit să construiască autostrăzi într-un ritm susţinut.

„Nu este un motiv anume, este un cumul de motive. Este o chestiune de stabilitate, în al doilea rând o chestiune de viziune asupra domeniului, în al treilea rând o chestiune de negociere, modul în care îţi negociezi proiectele şi le planifici. Infrastructura se planifică. În infrastructură lucrurile se planifică pe 5, pe 10, pe 20 de ani. Obiectivele odată stabilite se menţin. Nu poţi să îţi schimbi părerea de la un an la altul sau din patru în patru ani despre ceea ce vrei să finanţezi. Ideea de a avea o predictibilitate a stat la baza existenţei unui masterplan, Ştiţi foarte bine că în anul 2012 an terminat proiectul de masterplan iniţial. Am lucrat la acest proiect un an de zile în ideea de a avea o viziune clară asupra ceea ce vrem să finanţăm pe termen lung, iar această viziune clară să nu fie viziunea unui ministru sau a unui guvern, să fie viziunea naţională agreată de către toţi factorii politici astfel încât lucrurile să nu se mai schimbe de la un guvern la altul”, a spus Alexandru Nazare, la o conferință de profil, întrebat fiind de ce România nu a reuşit să construiască autostrăzi într-un ritm susţinut.

El a precizat că, dacă ne ne uităm la marile proiecte, este de remarcat faptul că autostrada Sibiu - Piteşti a demarat „şi nu a fost uşor”.

„Ştiţi foarte bine ce discuţii am avut în timpul anului trecut cu Comisia Europeană pentru a agrea finanţarea. Au fost foarte multe probleme legate de prezentarea proiectului, explicarea proiectului, pentru că maturizarea unui proiect durează. Etapele sunt foarte complicate. Nu doar procedura de achiziţie în sine, pentru că procedura de achiziţie e completată de o procedură de aprobare a finanţării. Ce am reuşit anul trecut să aprobăm această finanţare, după cum ştiţi, şi inclusiv achiziţiile pe loturile 1 şi 5 au demarat. Lucrările au demarat şi uitaţi că pe lotul 5 avem chiar progrese importante”, a menţionat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

