Ministrul Transporturilor: „138 km de autostradă și drum expres ar putea fi deschiși până la finalul anului”

Alți 138 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la sfârșitul anului, a anunțat luni ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. Deschiderile planificate vizează tronsoane de pe A0, A1, A3 și A7, precum și Drumul Expres Brăila-Galați, însă includerea secțiunii Curtea de Argeș-Tigveni depinde de rezolvarea problemelor existente.

„În perioada următoare, prioritățile mele sunt următoarele: finalizarea Autostrăzii A7 până la Pașcani și operaționalizarea SAFE pentru a continua Autostrada Moldovei de la Pașcani la Suceava. Evident, obținerea acordului de mediu revizuit pe secțiunea montană a autostrăzii Pitești-Sibiu, stabilirea strategiei de abordare a proiectului Bala 2 și demararea negocierilor la nivel european pentru noul cadru financiar multianual, din care, evident, ne dorim să avem o sumă consistentă la Ministerul Transporturilor”, a declarat ministrul.

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Ce tronsoane ar urma să fie deschise

Lista proiectelor care ar putea fi inaugurate până la finalul anului include 10 kilometri din lotul 1 al Autostrăzii de Centură București A0, între DN1 și DN7. Legătura dintre DN7 și Autostrada A1 ar urma să fie realizată în primul trimestru al anului viitor.

Pe Autostrada Transilvania A3 sunt vizate secțiunea Nădășelu-Zimbor, împreună cu viaductele aferente, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, și tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiș, de 26,35 kilometri. Deschiderea celor două secțiuni depinde inclusiv de condițiile meteorologice și de ultimele verificări. Stiripesurse

Pe A7 ar urma să fie date în circulație loturile 1 și 2 ale sectorului Bacău-Pașcani, care însumează 49,3 kilometri. În plan este inclus și Drumul Expres Brăila-Galați.

Ministrul a precizat că estimarea de 138 de kilometri ar putea fi redusă cu aproximativ 10 kilometri dacă nu va putea fi deschisă secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, dintre Curtea de Argeș și Tigveni.

„Aveam 138 de kilometri. O să avem cu 10 kilometri mai puțin dacă nu reușim să rezolvăm această problemă cu secțiunea 4 de la Curtea de Argeș la Tigveni”, a explicat Ștefan-Ovidiu Popa.

Potrivit acestuia, în 2026 au fost dați deja în circulație 71 de kilometri, iar bilanțul întregului an ar putea ajunge la aproximativ 200 de kilometri de autostradă și drum expres.

Pentru următoarea jumătate de an, Ministerul Transporturilor urmărește asigurarea finanțării necesare continuării proiectelor care au ieșit din PNRR la 31 august 2026, precum și a investițiilor derulate prin Programul Transport.

„Ca priorități generale pe următoarele șase luni pentru Compania Națională de Drumuri: asigurarea banilor din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor la proiectele care au fost finalizate din PNRR până la 31 august 2026, asigurarea fondurilor pentru proiectele în derulare prin Programul Transport, finalizarea licitațiilor și semnarea contractelor pentru proiectele care sunt acum în așteptare și, evident, stabilirea clară a proiectelor noi pe care le-am putea lansa”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Editor : A.D.