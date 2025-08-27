Live TV

Ministrul Transporturilor anunță sancțiuni la Metrorex. Ce probleme au fost descoperite în urma controlului

Data publicării:
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat că, în urma controlului efectuat la Metrorex, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat mai multe deficienţe şi a aplicat sancţiuni.

„Siguranţa pasagerilor din metrou este prioritară! Aşa cum am promis, vă ţin la curent cu situaţia de la Metrorex. Multe dintre sesizările pe care le-am primit s-au confirmat. În urma controlului, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat o serie de deficienţe: 49 de defecţiuni tehnice doar în luna iulie; trenuri în circulaţie cu mai puţini însoţitori decât prevede contractul; personal neautorizat implicat în activităţi ce ţin de siguranţa circulaţiei; abateri grave în procesul de instruire a angajaţilor. Au fost aplicate sancţiuni şi s-au impus măsuri clare, cu termene ferme”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, ASFR a propus şi elaborarea unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor, pentru a îmbunătăţi controlul asupra modului în care este pregătit personalul Metrorex care răspunde de siguranţa călătorilor.

„Vom urmări îndeaproape cum sunt puse în aplicare măsurile dispuse. Siguranţa oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflaţi în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condiţiile în care circulă publicul călător”, a precizat Ciprian Şerban.

