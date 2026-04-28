Ministrul Transporturilor, despre trenurile PESA: „Nu accept să se decoloreze în triajul Gării Obor. Caut metode să le dăm drumul"

Ramă electrică regională PESA (simulare) Foto Facebook / ARF / PESA

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a afirmat marți că nu acceptă ca trenuri noi să fie decolorate de soare în triajul Gării Obor, referindu-se la trenurile PESA şi a precizat că se caută soluţii pentru a le pune cât mai curând în circulaţie.

Ministrul interimar al Transporturilor a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, de ce trenurile PESA de la polonezi nu sunt puse în circulaţie şi dacă este o problemă la statul român sau Polonia nu a furnizat un sistem de mentenanţă pentru acestea.

„Dimineaţă merg la ele, astăzi am avut o şedinţă. La prima vedere este o chestiune de asumare birocratică între diversele structuri care au diverse responsabilităţi prin care se interpretează când anume se consideră o obligaţie închisă (...) Eu vă spun că trenuri noi care să fie decolorate de soare în triajul gării Obor, timp în care pe liniile ferate din România trec trenuri cu condiţii destul de neplăcute în ele, nu este ceva ce eu o accept. Aseară am ajuns, caut metode ca în câteva zile să le dăm drumul”, a transmis Radu Miruţă.

Asociaţia Pro Infrastructură a semnalat, luni, că 21 de rame PESA noi-nouţe zac în Gara Obor.

„Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie şi hale de mentenanţă, aşa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreţinerea periodică a unităţilor care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor «la gard» după câţiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro. Se vede că e greu ca PESA să găsească hale la maximum 10 km de Bucureşti, Iaşi sau Cluj-Napoca. PESA încearcă de luni de zile să obţină acces la ele dar trenurile sunt tot la Obor unde stau degeaba şi... aşteaptă”, a semnalat asociaţia.

La începutul lunii ianuarie 2024, s-a semnat Contractul de achiziţie a 62 de rame electrice regionale, între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) şi PESA (Polonia). Mai multe garnituri au ajuns în România, dar nu au fost încă puse în funcţiune.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunţa, la primirea primei rame, că ramele electrice regionale produse de PESA sunt compuse din trei vagoane, având o capacitate de 160 locuri pe scaune, 243 locuri în picioare, 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi şi 16 locuri pentru biciclete. De asemenea, trenurile sunt dotate cu sistem wi-fi şi ating o viteză maximă de 160 km/h.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Modernizare, având un buget total de  2.777.369.677,05 lei.

