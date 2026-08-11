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Ministrul Transporturilor: În acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau până la Deva

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autostrada transilvaniei
Foto: Asociația Pro Infrastructură/ Facebook
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Din articol
„N-am descoperit un buton magic”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a afirmat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă premergătoare deschiderii circulaţiei rutiere pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului, că în acest an ar urma să se circule pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau până la Deva.

În acest an se va da în circulaţie cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei, respectiv până la 100 de kilometri, potrivit lui Radu Miruță.

„Suntem astăzi în punctul în care se deschide un tronson nou din Autostrada Transilvaniei, un tronson al unei autostrăzi care a fost mult timp sinonimă mai mult cu blocaje şi cu scuze decât cu lucrări propriu-zise. Lucrurile s-au schimbat. Tot în acest an, am vorbit cu domnul director (al CNAIR - n.r.), am vorbit cu reprezentanţii constructorului, se vor deschide şi ceilalţi kilometri de la Zimbor spre Nădăşelu, astfel încât vom fi în situaţia în care aproape dinspre Sălaj se va putea merge pe autostradă până la Sibiu sau până la Deva”, a declarat Radu Miruţă, potrivit Agerpres.

Ministrul a transmis că, „în ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicaţii despre de ce nu avansează proiectul”, în anul acesta se dau în circulaţie până la 100 de kilometri de autostradă, fiind „anul în care se dă în circulaţie cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei”.

Miruţă a adăugat că România avansează, el punctând că „este foarte important de a conştientiza cât de mult a ajutat acest avans finanţarea europeană”.

„N-am descoperit un buton magic”

Ministrul Radu Miruţă a mai spus că în România sunt puţini kilometri de autostradă şi că încă în România se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor şi a insuficienţei autostrăzilor, însă, potrivit acestuia, pe măsură ce câte un segment nou de drum se dă în circulaţie, cresc şansele la viaţă şi, de asemenea, cele la o dezvoltare economică.

Ministrul a mai declarat că România se apropie să atingă dezideratul unui număr de kilometri de autostradă comparabil cu cel al ţărilor spre care ne uităm.

„România are nevoie de o distribuire uniformă a acestor drumuri de mare viteză, nu se pot face toate în acelaşi timp N-am descoperit un buton magic de a avea autostrăzi peste noapte. Am descoperit la Ministerul Transporturilor, în schimb, obişnuinţe vechi, datorită cărora, ca să nu spun din cauza cărora, observaţi ironia, unele dintre proiecte au fost blocate”, a mai spus oficialul.

Un nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, a fost dat marţi în folosinţă pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiţie finanţată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Editor : B.P.

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