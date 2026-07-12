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Miruță: 65% dintre călători reclamă lipsa aerului condiționat în trenuri. L-am invitat pe directorul CFR la minister pentru explicații

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tren cfr si doi oameni pe peron
Foto: Inquam Photos / George Calin
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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că 65% dintre călătorii CFR spun că nu funcţionează aerul condiţionat în trenuri, inclusiv în cele IR, „unde aerul condiţionat este standard obligatoriu”. El anunţă că l-a chemat, luni dimineaţă, la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători pentru a da explicaţii.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 65% este procentul celor care spun că nu funcţionează aerul condiţionat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curăţenia în toalete şi în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o”, a arătat Radu Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiţionat este standard obligatoriu.

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„Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineaţă, la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători. Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicaţia. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovaţi, trebuie să existe şi consecinţe”, a subliniat ministrul.

Călătorii pot sesiza în continuare astfel de probleme.

„Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie rezolvată”, a adăugat Miruţă.

Editor : C.S.

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