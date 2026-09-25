Modificări în circulaţia a 8 trenuri de călători, în perioada 5 octombrie - 5 noiembrie. Care sunt cursele afectate

Lucrările la infrastructura feroviară în staţia Târgu Jiu vor determina modificarea circulaţiei în cazul a opt trenuri de călători, în perioada 5 octombrie - 5 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, în perioada 5 octombrie - 4 noiembrie 2026, trenul IR 1825 Bucureşti Nord - Craiova - Târgu Jiu se anulează pe distanţa Craiova - Târgu Jiu şi circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Bucureşti Nord - Craiova.

În perioada 6 octombrie - 5 noiembrie 2026, trenul IR 1826 Târgu Jiu - Craiova - Bucureşti Nord se anulează pe distanţa Targu Jiu - Craiova şi circulă conform graficului pe distanţa Craiova - Bucureşti Nord.

De asemenea, în perioada 5/6 octombrie - 4/5 noiembrie, la trenul IR 1835 Bucureşti Nord - Craiova - Copăcioasa - Târgu Jiu - Teiuş - Cluj Napoca se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între staţiile Copăcioasa - Târgu Jiu pentru trenul IR 12835 Târgu Jiu (plecare 22:16) - Teiuş (sosire 3:08) - Cluj Napoca.

În perioada 5 octombrie - 5 noiembrie, pentru trenul IR 1836 Cluj Napoca - Teiuş - Târgu Jiu - Copăcioasa - Craiova - Bucureşti Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între staţiile Târgu Jiu - Cărbuneşti pentru trenul IR 16436 Cărbuneşti (plecare 16:32) - Filiaşi - Bucureşti Nord (sosire 22:04).

Totodată, în intervalul 4 octombrie - 5 noiembrie, trenul IR 16025 se anulează în relaţia Bucureşti Nord - Deva, iar în locul lui circulă trenul IR 16425 (prin Cărbuneşti, în loc de Turceni) în relaţia Bucureşti Nord (plecare 9:00) - Filiaşi - Cărbuneşti (sosire 14:10) şi se asigură transbordarea călătorilor de la staţia Cărbuneşti (de la tren IR 16425) la staţia Târgu Jiu.

În perioada 5 octombrie - 6 noiembrie, trenul IR 16026 se anulează în relaţia Deva - Bucureşti Nord iar în perioada 5/6 octombrie - 4/5 noiembrie, trenurile IR 1821 şi IR 1822 se anulează în relaţia Bucureşti Nord - Arad şi retur.

CFR Călători a anunţat că vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio, pentru care se vor efectua transbordări, dar acestea vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată.

Editor : A.P.