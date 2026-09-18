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Video Moment spectaculos pe șantierul A1: au fost încheiate excavările la „Tunelurile urșilor”. Lotul trebuia finalizat acum 10 ani

Data publicării:
tunelul ursilor autostrada a1
Foto: captură video Digi24
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Excavările la cele două tuneluri din Timiș cunoscute și ca „Tunelurile urșilor” de pe autostrada A1 s-au încheiat vineri, în mod oficial. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei.

Vineri a fost realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Marginea și Holdea, din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea oficială a excavărilor la cele două tuneluri. 

Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027, însă autoritățile spun că șoferii ar putea circula mai repede prin aceste tuneluri, în primăvara anului viitor. 

Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză între Holdea și Marginea era acum 10 ani. Însă, în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu, care ulterior au impus construirea acestor tuneluri, cele mai mari de pe A1, pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor pe deasupra. 

Această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea contractului actual, în 2022, și ajungerea, într-un final, la momentul de astăzi, când, spun cei de la CNAIR, se vede „luminița de la capătul tunelului”. 

Momentul a fost marcat cu fast. A fost prezent ministrul interimar al Transporturilor, vicepremierul Radu Miruță, secretari de stat din Minister, dar și sute de muncitori de pe șantier, care au sărbătorit. 

Editor : A.C.

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