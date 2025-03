Un pod din Brașov, pe care trec zilnic mii de mașini, a ajuns azi un real pericol. Construcția de 170 de metri lungime, aflată într-o avansată stare de degradare, a fost în administrarea CNAIR până luna trecută, când a fost preluată de primărie. Până va fi reparat, pe pod se circulă cu restricții de viteză și tonaj. „Noaptea nu ai curaj să treci pe-aici”, mărturisesc localnicii nevoiți să îl tranziteze zilnic.

Podul din Brașov făcea parte din fosta șosea ocolitoare a orașului. Problemele au început din 2017, când trotuarul s-a prăbușit. De atunci, urmele degradării sunt vizibile cu ochiul liber: crăpături adânci, balustrade ruginite și o traversă prăbușită.



Maria Colciar, jurnalist Digi24: Acest pod este un pericol nu doar pentru șoferi, ci și pentru oamenii care îl traversează. Încă din anul 2017, o parte din trotuar s-a prăbușit, iar de atunci zona a fost semnalizată doar cu aceste balize.

Localnicii spun că viața le este pusă în pericol de fiecare dată când trec prin zonă.

Localnic: De vreo 3, 4, 5 ani de zile este în situația asta. Să sperăm că se va face ceva, nu se poate circula pe el. Trotuarul s-a surpat, deci necesită reparații urgente acest pod.

Localnică: E deplorabilă, e cu gropi, balustrada e... Trebuiau luate măsuri de mult timp!

Localnic: Pericol, pericol public. De exemplu, noaptea nu ai curaj să treci pe-aici.

Podul a fost în administrarea CNAIR până la sfârșitul lunii februarie a acestui an, când a fost preluat de Primăria Brașov.



Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Municipiul Brașov: În ultimii ani, nu s-au executat lucrări de consolidare, tocmai de aceea se și vede că de acum 7-8 ani podul s-a deteriorat. Nu putem vorbi doar despre refacerea infrastructurii rutiere sau suprastructurii, acolo vorbim de o refacere aproape în totalitate.

Robert Elekes, purtător de cuvânt DRDP Brașov: Nu am stat cu mâinile în sân, evident. Între timp, am început procedurile pentru expertizarea acelui pod, să aflăm care sunt soluțiile tehnice pentru a-l reabilita. Aceste intervenții nu se pot face de pe o zi pe alta. Noi am inițiat în momentul în care am văzut că starea podului se degradează.



Construcția are o lungime de aproximativ 170 de metri. În zonă s-au impus restricții de tonaj și o limită de viteză de maximum 30 km/oră.

reporter: Maria Colciar

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia