Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale

CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea unei rute directe Budapesta - București.

Trenurile IR 72 și IR 73 nu se vor mai opri la Craiova, ci vor circula până în Gara de Nord, ceea ce înseamnă o legătură directă între cele două capitale.

Tot la capitolul internațional, trenurile IR 346 și IR 347 vor reveni în stația Viena Westbahnhof, prin Budapesta Kelenföld, iar legătura Baia Mare - Viena va continua prin trenurile Someș 687/686.

Practic, pasagerii vor avea mai multe variante pentru a ajunge în Ungaria și Austria, fără schimbări de tren pe traseu.

În sezonul estival 2026 vor apărea și trenuri noi pe ruta București - Giurgiu - Ruse, prin introducerea a patru garnituri speciale pentru deplasarea către Bulgaria.

Colaborarea cu Ucraina rămâne activă, fiind păstrat vagonul direct Kiev - Ungheni - București în cadrul trenului Prietenia 401/402.

Odată cu intrarea României în spațiul Schengen, timpii de așteptare la graniță vor fi reduși semnificativ, deoarece verificarea documentelor nu va mai fi necesară. Practic, cei care călătoresc internațional vor câștiga timp la frontieră.

Trenuri noi, vagoane modernizate și servicii mai bune în țară

CFR Călători a anunțat că va continua să introducă în circulație vagoane și locomotive modernizate prin PNRR, dotate cu Wi-Fi, sisteme video de informare, camere de supraveghere, prize, aer condiționat și toalete ecologice.

Unele garnituri vor avea chiar și vagon bar-bistro. Odată cu ridicarea nivelului de confort, o parte dintre trenurile Interregio vor fi reclasificate în Intercity, în special pe rutele București-Suceava, București-Iași și București-Brașov.

Un alt element major al modernizării îl reprezintă introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream.

Aceste trenuri noi, capabile să atingă viteze de 160 km/h, vor circula pe 26 de rute zilnice, în special între București și Constanța, Craiova, Arad, Deva, Brașov și Timișoara.

CFR estimează că până la 1 februarie 2026 vor circula 11 din cele 12 rame achiziționate.

În paralel, în 2026 vor fi introduse trenurile PESA pe traseul București - Buzău - Adjud, aflate în prezent în testare.

Pe măsură ce trenurile noi vor intra în exploatare, cele vechi vor fi retrase. Scopul este ca pasagerii să beneficieze de condiții confortabile, timpi reduși de călătorie și mai multă siguranță la bord, a anunțat CFR Călători.

Pe lângă modernizări, compania a anunțat că menține ofertele tarifare deja cunoscute.

Cardul TrenPlus oferă 25% reducere timp de un an pentru un număr nelimitat de bilete, iar biletele dus-întors sunt mai ieftine cu 10%.

La fel și achiziția anticipată poate aduce o reducere de până la 10%, în funcție de perioada cumpărării.

Abonamentele pentru navetiști și alte categorii de pasageri rămân valabile, iar detalii suplimentare vor fi disponibile odată cu intrarea oficială în vigoare a noului program.

CITEȘTE ȘI: Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri: prețul biletelor crește cu aproape 10% din 14 decembrie

Editor : A.D.