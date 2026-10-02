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Noul pod rutier România-Ucraina de pe Tisa, dintre Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva, va fi deschis traficului pe 8 octombrie

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Noul pod rutier România-Ucraina de pe Tisa, dintre Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva, va fi deschis traficului pe 8 octombrie Foto: facebook/Gabriel Zetea
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Noul pod rutier dintre România şi Ucraina, care traversează râul Tisa din vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei spre Bila Ţerkva, va fi deschis traficului rutier pe 8 octombrie, a declarat, vineri, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea.

„După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operaţional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezenţa autorităţilor din România şi Ucraina. Pentru a putea face traficul funcţional la data amintită au avut loc o serie de întâlniri şi clarificări cu reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Investiţii Rutiere şi alte instituţii care asigura activitatea în noul punct de legătură cu Ucraina", a spus Gabriel Zetea.

Acesta a mai precizat că pentru a putea face operaţional traficul rutier din şi înspre Ucraina, Autoritatea Vamală şi Poliţiei de Frontieră trebuia să aibă toate sistemele funcţionale şi personalul aferent.

Noul pod rutier peste râul Tisa dintre România şi Ucraina va funcţiona în paralel cu vechiul pod aflat în exploatare de la începutul anului 2000, situat la o distanţă apreciabilă de noua construcţie.

Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, traficul rutier pe vechiul pod din lemn şi metal cu un singur sens de circulaţie şi două alei pietonale a crescut simţitor. Pe parcursul acestui an, podul a intrat în proces de reparaţie, structura fiind afectată ca urmare a utilizării îndelungate.

Podul nou construit a costat peste 50 milioane euro şi va conecta municipiul Sighetu Marmaţiei de localitatea Bila Ţerkva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri şi a fost proiectat să reziste cel puţin 100 de ani.

Principalele caracteristici ale podului indică un drum nou de 1,2 km, construcţia este formată din alte două poduri paralele, cu o distanţă de 3 metri între ele - un pod pentru fiecare sens de circulaţie, cu o lungime totală de 268 metri, două benzi pe sens, trotuare, 5 poduri de desecare, o intersecţie tip giraţie şi un punct de frontieră.

Punctul de frontieră este format din 6 benzi pe sens, 2 benzi pentru autovehicule mici, 2 benzi transport marfă, o bandă pentru Corp Diplomatic şi o bandă pentru transport persoane, 2 clădiri administrative pentru poliţia de frontieră şi vamă şi 4 hale de control, dotate cu toate lucrările necesare pentru a respecta prevederile ghidului Schengen.

Editor : A.P.

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