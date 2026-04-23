„Nu am detonat nicio bombă". Cum explică Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie

Ciprian Șerban. Inquam Photos / George Călin

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat joi că a semnat ordinul privind majorarea preţului călătoriilor cu metroul, însă decizia a fost iniţiată de Consiliul de Administraţie al Metrorex.

Întrebat cum răspunde acuzaţiilor potrivit cărora ar fi "detonat o bombă" prin aprobarea scumpirii şi apoi ar fi plecat din minister, Şerban a respins criticile.

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administraţie, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administraţie. A urmat toţi paşii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a preţului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie", a explicat Șerban, citat de Agerpres.

Majorarea tarifelor pentru călătoria cu metroul va intra în vigoare la 1 mai, după ce propunerea Consiliului de Administraţie al Metrorex a fost aprobată miercuri de Ministerul Transporturilor.

Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
5
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
oameni la metrou
Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte să demisioneze
magistrala de metrou 1 mai aeroport otopeni
Accesul în Pasajul Piaţa Presei Libere va fi restricţionat temporar în nopţile de 21-22 aprilie şi 22-23 aprilie 2026
BUCURESTI - METROU - FINALIZARE STATIA TUDOR ARGHEZI - 13 DEC 20
Incident la metrou, luni dimineață: un vagon s-a umplut de fum, pasagerii au coborât în stație
STB
Scumpiri în lanț în București: biletul STB ar putea ajunge la 5 lei, după ce și Metrorex a anunțat majorări
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniștrilor PSD”. Cine preia...
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump a ordonat Marinei SUA să...
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea”...
Sedinta de guvern 23 aprilie
După demisia miniștrilor PSD, partidul anunță că vrea un nou Guvern...
Prejudiciu de 90 de milioane de lei în dosarul DNA de la Bistrița-Năsăud. Acuzațiile oficiale
Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi
Date medicale de la 500.000 de persoane din Marea Britanie au fost scoase la vânzare pe un site chinez
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a...
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a...
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Avocat: Impunerea CASS la pensie și anularea indexărilor încalcă legea. Cum pot recupera pensionarii banii?
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun