„Nu am detonat nicio bombă". Cum explică Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat joi că a semnat ordinul privind majorarea preţului călătoriilor cu metroul, însă decizia a fost iniţiată de Consiliul de Administraţie al Metrorex.

Întrebat cum răspunde acuzaţiilor potrivit cărora ar fi "detonat o bombă" prin aprobarea scumpirii şi apoi ar fi plecat din minister, Şerban a respins criticile.

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administraţie, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administraţie. A urmat toţi paşii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a preţului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie", a explicat Șerban, citat de Agerpres.

Majorarea tarifelor pentru călătoria cu metroul va intra în vigoare la 1 mai, după ce propunerea Consiliului de Administraţie al Metrorex a fost aprobată miercuri de Ministerul Transporturilor.

