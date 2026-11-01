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O lună de la lansarea TollRo: transportatorii reclamă persistența problemelor tehnice. Sfaturile CNAIR

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Platforma TollRo. Sursa foto: Facebook/ CNAIR
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Din articol
Recomandările CNAIR în cazul problemelor TollRo din motive tehnice Problemele care vizează flotele mari de maşini Cum pot fi corectate eventualele greşeli

Probleme de conectare, de alimentare a portofelului electronic, direcţionarea prin zone interzise ori lipsa de pe hartă a unor drumuri existente în realitate sunt în continuare probleme semnalate de transportatori în cazul aplicaţiei TollRo, care taxează transportatorii cu maşini peste 3,5 tone în funcţie de distanţă şi tipul drumului. În ceea ce priveşte eventualele amenzi, transportatorii susţin că nu ştiu să fi fost acordate. CNAIR spune că nu poate oferi o evidenţă pentru că nu a finalizat „procesarea situaţiilor identificate”.

„Hărţi, trasee, alimentarea portofelului electronic, nevoie de achiziţie a telefoanelor smart pentru şoferi”, enumeră pentru News.ro câteva dintre probleme Radu Dinescu, secretarul general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

„Apoi, abonamentele se fac doar pentru 24-36 de luni, trebuie introduse facturile emise pentru fiecare sesiune de taxare şi se strâng mii, în loc de una la două săptămâni”, continuă acesta.

Toate problemele vizează aplicaţia TollRo, care taxează de la 1 octombrie transportatorii cu maşini peste 3,5 tone în funcţie de distanţă şi de tipul drumului. Semnalate de cei vizaţi încă din primele zile, au rămas să se confrunte cu ele în continuare.

„Întreruperea sesiunilor de tarifare, blocarea conturilor, dificultăţile de configurare a traseelor şi de emitere ori achitare a tichetelor”, sunt câteva dintre problemele semnalate şi de Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).

„Obligă şoferii şi dispecerii să reia operaţiunile necesare plăţii, consumând timpul destinat executării transportului”, transmite Ştefănescu.

Reprezentantul UNTRR a arătat pentru News.ro că aplicaţia este considerată funcţională chiar dacă, în realitate, operează doar parţial.

„Cel care anunţă este, în mod paradoxal, chiar dezvoltatorul sistemului. Şi acum e firesc ca, dacă sistemul nu cade complet şi chiar dacă funcţionează 5%, să spună: «Uite, că încă mai merge». Ăsta este paradoxul situaţiei”, explică Radu Dinescu, secretar general UNTRR.

„Doar în momentul în care cade de tot şi nu se poate conecta nimeni, atunci declară un incident tehnic şi de-abia atunci poate să pună pe site anunţul”, susţine reprezentantul UNTRR.

Conform acestuia, aplicaţia poate fi declarată funcţională, dar să nu fie operabilă pentru toţi transportatorii.

„Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-şi poate crea unul. Cel care are deja bani încărcaţi în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu. Sunt tot felul de situaţii de genul ăsta”, explică Dinescu.

Situaţia amenzilor, necunoscută: transportatorii nu ştiu să se fi dat, CNAIR n-a terminat de calculat

„Nu avem niciun semnal că ar fi fost emise amenzi, doar că sunt extrem de multe probleme, din prima zi”, a transmis pentru News.ro secretarul general UNTRR.

„Nu s-au dat amenzi pentru că ar fi revoluţie, dacă s-ar da vreuna, pe un sistem nefuncţional ca lumea”, susţine şi Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Întrebaţi de News.ro câte amenzi au fost acordate de la 1 octombrie până în prezent pentru nerespectarea toll.ro, reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au transmis că „activitatea de constatare şi gestionare a contravenţiilor presupune parcurgerea unor etape operaţionale distincte, în funcţie de categoria vehiculelor şi de regimul tarifar aplicabil”.

„În acest context, procesarea situaţiilor identificate prin intermediul punctelor fixe şi mobile de control implică verificarea şi prelucrarea unui volum semnificativ de înregistrări, precum şi parcurgerea fluxurilor specifice pentru întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, respectiv pentru emiterea scrisorilor de informare destinate categoriilor de vehicule pentru care se aplică această procedură”, au comunicat reprezentanţii CNAIR.

Nu au oferit date nici referitor la valoarea lor totală sau principalele nereguli sancţionate.

„Având în vedere caracterul etapizat al acestor operaţiuni şi necesitatea finalizării etapelor de verificare şi prelucrare, în prezent nu putem avansa date statistice consolidate privind numărul proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite, începând cu data de 1 octombrie 2026 şi valoarea totală a sancţiunilor aferente”, a transmis CNAIR.

„Principalele situaţii avute în vedere în cadrul activităţii de control sunt cele care vizează nerespectarea obligaţiilor legale privind achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere, respectiv a tarifului de trecere, după caz, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de vehicule”, au mai transmis reprezentanţii CNAIR.

Recomandările CNAIR în cazul problemelor TollRo din motive tehnice

Cele mai multe sesizări vizează procedura în cazul în care aplicaţia sau serverele nu funcţionează.

„Cadrul legal (Ordinul MTI 922/2026, art. 9 alin. (4)): Dacă defecţiunea aparţine sistemului central TollRo (servere căzute, erori de plată generalizate), şoferii NU vor fi amendaţi”, a transmis CNAIR pentru News.ro.

Reprezentanţii companiei au explicat şi cum poate fi demonstrată buna-credinţă:

  • „1. Faceţi imediat capturi de ecran (screenshot-uri) cu eroarea afişată de aplicaţie, unde să fie vizibile data şi ora.
  • 2. Păstraţi e-mailurile sau mesajele de eroare primite de la procesatorul de plăţi.
  • 3. CNAIR anunţă toate perioadele de nefuncţionare a sistemului (denumite „incidente tehnice„). În cazul primirii unei amenzi nejustificate, procesul-verbal se contestă în instanţă utilizând capturile de ecran şi istoricul oficial de avarii publicat de CNAIR.
  • 4. În prezent se lucrează la o funcţionalitate de vizualizare a statusului de operare a sistemului”.

O altă situaţie semnalată este pierderea semnalului GPS sau a conexiunii de date, în timpul mersului.

„Dacă semnalul GPS se pierde temporar din cauza formelor de relief (tunele, văi adânci), aplicaţia retransmite datele cumulate imediat ce conexiunea se restabileşte. Totuşi, dacă pierderea de semnal este prelungită sau telefonul se închide, sistemul consideră sesiunea întreruptă. Şoferul are obligaţia să oprească vehiculul în prima parcare sigură şi să remedieze problema sau să achiziţioneze un tichet manual de rută pentru restul traseului, pentru a nu fi raportat ca neplătitor la următoarea cameră de verificare”, au transmis reprezentanţii CNAIR pentru News.ro.

Problemele care vizează flotele mari de maşini

Una dintre categoriile care au întâmpinat cele mai multe probleme este cea a companiilor cu flote mari, de ordinul zecilor sau chiar al sutelor de maşini.

Contactaţi de News.ro, mai mulţi transportatori au arătat că nu pot fi pornite simultan mai multe sesiuni de „live tracking” (urmărire în direct, n.r.) de pe acelaşi profil. Dacă o maşină are deja sesiunea pornită şi administratorul încearcă să o pornească pentru altă maşină, apare mesajul „Aveţi deja o sesiune activă”.

„Mesajul «Aveţi deja o sesiune activă» apare deoarece un singur cont/dispozitiv nu poate monitoriza simultan prin GPS mai multe vehicule în mişcare”, susţin reprezentanţii CNAIR.

„Fiecare şofer trebuie să aibă aplicaţia TollRo descărcată pe propriul telefon. În cadrul aceleiaşi firme (profil de companie creat pe portal.etoll.ro/ aplicaţia mobilă), administratorul poate genera subconturi sau asocia utilizatori (şoferi). Fiecare şofer se autentifică cu propriile date din cabină, selectează numărul camionului alocat din flotă şi porneşte sesiunea dedicată acelei maşini”, arată care ar fi soluţia reprezentanţii CNAIR.

Timpul lung de emitere şi gestiunea flotelor mari sunt alte categorii ale problemelor. Mai mulţi transportatori au arătat pentru News.ro că emiterea unui singur tichet poate dura aproximativ cinci minute. La 300 de maşini, asta ar însemna aproximativ 1.500 de minute, respectiv 25 de ore doar pentru emiterea câte unui tichet pentru fiecare maşină, presupunând că fiecare are o singură cursă şi că traseul este cunoscut dinainte.

„Pentru flote mari de 300 de maşini, utilizarea tichetelor manuale de rută (care durează cinci minute per vehicul) este ineficientă.

Alternativa automată:

  •  sesiunea mobilă, soluţia cea mai rapidă recomandată este încărcarea de credite TollRo în contul companiei. Şoferii deschid aplicaţia pe telefon la plecare, pornesc sesiunea de tarifare pe kilometru, iar taxarea se face automat din creditul global al firmei, eliminând necesitatea emiterii manuale a tichetelor de rută înainte de fiecare cursă”, au transmis reprezentanţii CNAIR pentru News.ro.

Cum pot fi corectate eventualele greşeli

Modificarea, anularea şi returnarea sumelor pentru tichete active nu sunt posibile.

„Un tichet de rută nu poate fi modificat după ce a fost emis şi a intrat în perioada de valabilitate”, a transmis CNAIR.

Datele introduse greşit (număr, masă, clasă EURO) nu mai pot fi modificate după începerea valabilităţii.

„Orice eroare identificată în mers (ex: număr de înmatriculare greşit sau clasă EURO incorectă) face tichetul invalid în cazul unui control al inspectorilor ISCTR sau al camerelor CNAIR.

Operatorul trebuie să oprească vehiculul în siguranţă şi să emită de urgenţă un tichet corect. Sumele plătite pe tichetul greşit nu se returnează”, susţine CNAIR.

În ceea ce priveşte datele de gabarit, ele nu trebuie reintroduse la fiecare tichet, dacă este folosită secţiunea dedicată managementului flotei.

„În meniul aplicaţiei sau în portalul web, accesaţi secţiunea «Profil / Vehicule şi Remorci». Acolo trebuie predefinite şi salvate toate vehiculele şi remorcile cu detaliile lor tehnice (masă, clase EURO, dimensiuni). Ulterior, din secţiunea de configurare a ansamblului, selectaţi prin «drag and drop» sau click vehiculul tras şi remorca corespunzătoare, iar datele de gabarit se vor prelua automat în mod nativ, fără reintroducere manuală, iar dimensiunile şi masele sunt obligatorii de introdus la emiterea tichetelor”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Editor : B.E.

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