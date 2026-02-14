Live TV

Video O nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti: Au început lucrările la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu

Data actualizării: Data publicării:
tunel
Au început lucrările la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu Foto: Cristian Pistol/Facebook

Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti intră într-o nouă etapă odată cu începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu, a anunţat, sâmbătă, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Încep lucrările la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu (A1)! Am intrat într-o nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Chiar dacă suntem în plină iarnă, asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) menţine un ritm de lucru susţinut, activând 24 de ore din 24 acolo unde frontul de lucru permite. Au început operaţiunile premergătoare pentru Tunelul Boiţa 1. Acesta este format din două galerii: 264 metri (galeria dreaptă) şi 247 metri (galeria stângă)", a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Este al doilea punct critic de pe această secţiune unde este "atacat muntele", spune Pistol.

"Progresul la zi pe Secţiunea 2 (31,33 km): Tunelul Robeşti: Avansăm constant! S-au excavat deja 332 metri din galeria stângă şi 351 metri din galeria dreaptă. Lucrările au început acum şi pe sensul dinspre Sibiu. Structurile majore prind contur: viaductul V01: 63%; viaductul V03: 62,82%; viaductul V02: 57,28%; viaductele V04 şi V05: 49,68%. Mobilizare: sunt în teren 311 muncitori şi 111 utilaje specializate. Stadiul fizic întregii secţiuni a ajuns la 8,2%. Ritmul va creşte exponenţial pe măsură ce vom elibera autorizaţiile de construire pentru restul sectoarelor, odată cu emiterea Acordului de Mediu Revizuit. Secţiunile 2 şi 3 reprezintă primul tronson de autostradă care va străpunge efectiv Carpaţii. La final, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european: aproximativ 850 km de drum de mare viteză de la Constanţa până la Nădlac. Investim 4,25 miliarde lei (fără TVA) prin Programul Transport (#PT) pentru a transforma acest vis în realitate. Este o lucrare de o complexitate tehnică fără precedent, dar esenţială pentru viitorul economic al ţării", a mai scris Cristian Pistol.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
medici in spital
3
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tunel
Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației
tunel autostrada sibiu pitesti
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme. Șoferii vor putea străbate țara exclusiv pe șosea de mare viteză
portiune de autostrada
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme”
cartita forare transport
„Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze”
lucrari autostrada
Imagini spectaculoase: Săpături în versant pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Lucrările continuă în ciuda vremii severe
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
imagine cu aleksei navalnîi și două lumânări aprinse
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei...
Ultimele știri
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice. „Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe tot timpul cum funcţionează statul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce...
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online