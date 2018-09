CFR reacționează: Nu e niciun pericol dacă trenurile merg mai încet. În fiecare an expiră 350 de km cale ferată

Condiții restrictive garantează menținerea siguranței în traficul feroviar, au declarat joi reprezentanți ai CFR SA, compania care gestionează calea ferată.

Aprecierile CFR SA au fost făcute după ce în presă a apărut un document realizat de Ministerul Transporturilor care descria dezastrul din zona de întreținere și de reparații ale căii ferate.

Potrivit documentului, pe magistralele de cale ferată viteza admisă este de 82,16 kilometri la oră, cu 27 de kilometri mai puțin decât viteza proiectată. Pe întreaga rețea a CFR, diferența dintre cei doi parametri este de 18 kilometri la oră.

Situația ar duce la înregistrarea unui grad de utilizare a căii ferate de doar 75% pe magistrale și de 81% pe întreaga rețea și la o cotă de indisponiblitate pentru performanță cuprinsă între 18% pe magistrale și 14 % în rest.

Raportul mai arăta că an de an 350 de kilometri de cale ferată devin restanți la reînnoire, în condițiile în care doar 12 kilometri sunt reînnoiți an de an. O pondere cuprinsă între 65% și 72% de poduri și podețe sunt restante la reînnoire și la fel 72% dintre linii.

”Facem precizarea că restricțiile de viteză impuse la ora actuală pe anumite componente ale infrastructurii nu pot fi catalogate periculoase din punct de vedere tehnic, din contră, aceste condiții restrictive garantează menținerea siguranței în traficul feroviar”, au spus joi oficialii CFR.

„Starea tehnică a elementelor infrastructurii feroviare, fie că vorbim despre poduri, podețe, tuneluri sau linii și instalații, este monitorizată permanent cu personal de specialitate, iar aceste acțiuni de urmărire continuă sunt concretizate prin măsuri operative care garantează siguranța feroviară”, au mai spus oficialii CFR SA.

"O garnitură de marfă de la Curtici la Constanța parcurge acesta distanță în 7 zile. În comparație cu 4 zile cât parcurgea aceeași distanță pe vremea lui Carol al II-lea", spune Lucian Bode, șeful Comisiei de Transporturi din camera Deputaților.

