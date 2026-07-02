Olanda a introdus taxa de drum pentru camioane. Ce trebuie să știe transportatorii români despre noul sistem

Începând cu 1 iulie, Țările de Jos au introdus o nouă taxă de drum pentru camioane, aplicabilă atât transportatorilor olandezi, cât și celor străini. De acum înainte, operatorii de transport vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră olandeză, iar camioanele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială (OBU) pentru înregistrarea taxei.

Măsura se aplică aproape tuturor autostrăzilor din Olanda, precum și unui număr de drumuri provinciale și municipale. Totodată, autoritățile olandeze au eliminat eurovinieta și au redus o serie de taxe fixe pentru camioane.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, încă din 30 iunie, o atenționare de călătorie pentru operatorii economici și cetățenii români care efectuează transport rutier de marfă și care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos.

„Taxa se aplică în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră supusă tarifării, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială pentru monitorizare (OBU). De la aceeași dată se vor efectua controale și vor fi aplicate sancțiuni”, a precizat MAE.

Taxa depinde de numărul de kilometri parcurși și de tipul vehiculului

Potrivit autorităților olandeze, noul sistem de taxare funcționează pe principiul „plătești cât circuli”. Astfel, cu cât camionul este mai ușor și mai puțin poluant, cu atât taxa pe kilometru este mai redusă.

În același timp, Olanda a eliminat eurovinieta și a redus taxa pe autovehicule (MRB). Pentru camioanele cu o greutate de până la 12 tone, această taxă a fost eliminată complet, iar pentru vehiculele mai grele a fost redusă la nivelul minim european. În plus, pentru aceste camioane se va aplica temporar un tarif zero în perioada 1 iulie 2026 – 1 ianuarie 2027.

Ministrul olandez al Transporturilor, Barry Madlener Karremans, a declarat că majoritatea veniturilor obținute din noua taxă de drum vor fi direcționate către sectorul transporturilor.

„După ani de pregătire, taxa de drum olandeză pentru camioane este acum în funcțiune. Marea majoritate a veniturilor generate de taxa de drum pentru camioane vor fi reinvestite în sectorul transportului rutier. Prin acest mecanism de reinvestire a veniturilor, sectorul poate accelera tranziția către vehiculele electrice. Acest lucru face investiția atractivă din punct de vedere economic pentru operatorii de transport și îmbunătățește calitatea aerului prin reducerea emisiilor de CO₂, iar evoluțiile recente legate de Strâmtoarea Ormuz au arătat, de asemenea, cât de important este să devenim mai puțin dependenți de importurile de energie”, a afirmat oficialul olandez.

Fondurile colectate vor fi utilizate pentru scheme de subvenționare destinate achiziției de camioane cu emisii zero, dezvoltării infrastructurii de încărcare și creșterii eficienței transportului rutier.

Reducere temporară a taxei din septembrie

Guvernul de la Haga a anunțat, de asemenea, o reducere temporară de 22,3% a tarifelor noii taxe de drum, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026. Măsura a fost adoptată la solicitarea Camerei Reprezentanților și are ca scop sprijinirea sectorului transporturilor, afectat de creșterea prețurilor la combustibili pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Autoritățile olandeze au anunțat că aparatul de bord funcțional (OBU) este obligatoriu pentru toate camioanele din categoriile N2 și N3.

Începând cu 1 iulie, autoritatea rutieră RDW a început verificările, iar operatorii care nu respectă noile reguli pot fi amendați. În primele șase luni de aplicare a sistemului, amenzile pentru neconformitate vor fi reduse cu 50%.

MAE recomandă operatorilor de transport români să se informeze din timp cu privire la noile reglementări și la modalitatea de plată a taxei, prin consultarea site-ului oficial al autorităților olandeze privind taxa de drum pentru camioane.

Editor : A.D.