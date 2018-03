Paradox la CFR Călători: gratuităţi generoase pentru trenuri murdare şi vechi

Scaune vechi şi murdare, toalete fără săpun sau hârtie igienică. Aşa călătoresc mulţi dintre cei care urcă în trenurile de stat. Pentru mizeria din trenuri vina este împărţită între firmele de salubritate care nu-şi fac bine treaba şi călătorii care confundă vagoanele cu... lăzile de gunoi. Şi statul are, însă, vina lui. Taie an de an din banii CFR Călători, cu care s-ar putea repara locomotive şi moderniza vagoane. Lucru pe care miniştrii îl uită atunci când se plâng de condiţiile din trenuri şi de reducerea numărului de rute. Zgârcite cu alocările de fonduri, autorităţile se dovedesc tot mai generoase când vine vorba de a acorda gratuităţi la transportul pe calea ferată.

În 2016, au fost depuse peste 1.000 de reclamaţii în care oamenii criticau condiţiile din vagoanele CFR, cu 4% mai multe decât în 2015, potrivit unui raport oficial. Nemulţumirile au vizat lipsa aerului condiţionat, salubrizarea defectuoasă, tapiţeria murdară şi numărul prea mic de vagoane. Oamenii s-au plâns că pe anumite rute numărul biletelor vândute a fost mai mare decât cel al locurilor disponibile, aşa că au fost nevoiţi să meargă înghesuiţi precum sardelele.

Anul trecut nu a adus nicio schimbare, iar numărul reclamaţiilor privind condiţiile din vagoane a sărit de 1200. Ministrul Transporturilor cunoaşte situaţia.

Lucian Şova - ministrul Transporturilor: „Trenurile ar trebui să fie din ce în ce mai multe şi mai accesibile publicului, dar şi să ofere condiţii de călătorie corespunzătoare. A scăzut în ultimul timp numărul vagoanelor puse în circulaţie. Nu întotdeauna gradul de confort pe care îl oferă călătorilor este la nivelul exigenţelor pe care aceşţia îl au”.

Potrivit unui raport oficial, CFR Călători are aproape 1100 de locomotive. Doar jumătate sunt modernizate. Într-un raport oficial, şefii CFR Călători recunosc că anul trecut numărul locomotivelor care au circulat efectiv a fost mai mic ca în 2016.

Parcul de vagoane al CFR Călători ajunge şi el la aproape 2300 de unităţi. Nu toate sunt însă, folosite. Mai bine de o treime din ele şi putea găsi uşor locul la casare.

Ministrul uită, însă, că şi statul are vina lui pentru aglomeraţia şi condiţiile mizere din trenuri. Din august anul trecut banii care au mers către CFR Călători, sub formă de subvenţie, au fost tot mai puţini.

Reducerea cu 10%, la rectificarea bugetară din august 2017, a compensaţiilor ce trebuiau acordate companiei, precum şi stabilirea de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară a unei compensaţii reduse cu încă 7 procente, au obligat CFR Călători să ia măsuri şi să renunţe la trenurile cu o profitabilitate scăzută.

Maxim Rodrigo, lider de sindicat de la CFR: „CFR Călători anul acesta primeşte cu 450 de milioane de lei mai puţin ceea ce nu-i va permite să repare vagoanele, ramele electrice, locomotivele şi automotoarele pe care le are în circulaţie”.

CFR Călători a transportat anul trecut peste 54 de milioane 350 de mii de călători, cu 1,4 milioane mai mulţi decât în 2016.

Culmea, însă, că pentru anul în care numărul de pasageri a crescut, 2017, şefii CFR Călători estimează pierderi de 90 de milioane de lei. Iar gaura se va adânci anul acesta, până aproape de 368 de milioane de lei. O explicaţie este inclusiv zgârcenia autorităţilor când vine vorba să aloce subvenţiile companiei de stat, bani care ar trebui să acopere gratuităţile pe care parlamentarii le oferă.