Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari în bagajele de mână. Termenul anunțat de CNAB

control de securitate bagaj de mana aeroport
Foto: Profimedia Images

Noi scannere de bagaje vor fi instalate pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea trece de securitate fără să mai scoată dispozitivele electronice iar lichidele în recipiente mai mari de 100 de mililitri vor fi permise în trollerele de cabină.

Din primăvara anului 2026 toate scannerele vor fi puse în funcțiune. Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că a început livrarea și montarea acestor scanere, că ele se vor monta etapizat, prima dată într-un terminal, iar ulterior și în celălalt terminal de la Aeroportul Otopeni. Scopul etapizării este ca zborurile să nu aibă întârzieri din cauza acestor lucrări de mentenanță. 

Reprezentanții companiei au anunțat că vor termina toate lucrările până în primul trimestru din 2026, însă Serviciul Român de Informații a anunțat că ele vor fi pornite toate în același timp, pentru că permisiunea de a depăși cantitatea de 100 ml va fi doar acolo unde sunt montate scannere, astfel să nu se facă discriminări între călători, în funcție de ce terminal au aceștia îmbarcarea, adică unii să aibă voie cu lichide, iar alții nu. Compania a luat decizia ca toate să fie pornite în momentul în care se va termina montarea.

